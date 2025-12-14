Luis Paradela (28 de ani) își încheie împrumutul la Universitatea Craiova la data de 31 decembrie, iar oltenii nu au activat clauza de transfer definitiv. În aceste condiții, cubanezul se va întoarce la clubul de care aparține, Deportivo Saprissa, din Costa Rica.



Luis Paradela pleacă de la Universitatea Craiova, dar rămâne în Europa

Totuși, Paradela ar fi mai tentat să își continue cariera la un club din Europa, după cum a anunțat recent Erick Lonnis, directorul sportiv de la Deportivo Saprissa.



"Am avut discuții cu Paradela și echipa lui. Contractul de împrumut se încheie în decembrie, însă el vrea să rămână la un club din Europa, este visul lui", a spus Erick Lonnis, potrivit Futbol Centro America.



Paradela a fost împrumutat de Universitatea Craiova în vara anului 2024. Cubanezul a avut un start bun, a legat multe meciuri ca titular, însă în luna decembrie, la un meci cu Gloria Buzău, a suferit o accidentare gravă - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate.



Paradela a revenit pe gazon în octombrie, a fost folosit în doar trei partide din acest sezon și nu pare să mai intre în planurile Craiovei.