Zalău și Blaj conduc în clasament în Divizia A1 la volei masculin și, respectiv, feminin.

DinamoSteauacs dinamo bucurestiMircea PețaRamona Rus
Liderul SCM Zalău, Arcada Galaţi şi campioana CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Craiova - Dinamo 0-3, cu Mircea Peța MVP, și Steaua - Baia Mare 3-0

SCM Zalău a câştigat clar cu CS Unirea Dej, scor 3-0 (25-16, 28-26, 25-15), condusă de Albert Hurt (17 puncte) şi Renee Teppan (15).

CS Dinamo Bucureşti a trecut de SCM ''U'' Craiova cu 3-0 (25-18, 25-22, 25-12), de la campioni remarcându-se Mircea Peţa (14 puncte).

CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0 (33-31, 25-14, 25-22), cei mai buni de la învingători fiind Saso Stalekar (11 p) şi Aaro Nikula (10).

CSA Steaua Bucureşti a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-0 (25-17, 25-18, 25-22), iar CSM Corona Braşov a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu 3-1 (25-20, 26-24, 20-25, 25-23).

Clasamentul din Divizia A masculin

1. SCM Zalău 23 puncte (9 jocuri)

2. CS Arcada Galaţi 19 (8)

3. CSA Steaua Bucureşti 17 (7)

4. CSM Corona Braşov 15 (9)

5. CS Dinamo Bucureşti 13 (7)

...

Dinamo - Târgu Mureș 3-0 la fete

CS Dinamo Bucureşti şi CSM Constanţa au obţinut victorii pe teren propriu, sâmbătă, în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin.

CS Dinamo Bucureşti a dispus de CSU Medicina CNUE Târgu Mureş cu scorul de 3-0 (25-22, 25-20, 25-20), condusă de Andra Savu Badiu (16 puncte) şi de Ramona Rus (11 puncte).

CSM Constanţa a trecut de CSM Lugoj cu 3-2 (27-29, 21-25, 25-23, 25-15, 15-13), după ce oaspetele au avut 2-0 la seturi.

Clasamentul din Divizia A1 feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 21 puncte (8 jocuri)

2. CSO Voluntari 21 (8)

3. CSM Corona Braşov 21 (9)

4. CS Dinamo Bucureşti 20 (9)

...

VIDEO Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Info: Agerpres

Foto: Steaua București

Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare &icirc;n grupele principale din Nordic League
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 &icirc;n Superligă!
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: Am discutat cu el
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

