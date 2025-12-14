Liderul SCM Zalău, Arcada Galaţi şi campioana CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei masculin.
Craiova - Dinamo 0-3, cu Mircea Peța MVP, și Steaua - Baia Mare 3-0
SCM Zalău a câştigat clar cu CS Unirea Dej, scor 3-0 (25-16, 28-26, 25-15), condusă de Albert Hurt (17 puncte) şi Renee Teppan (15).
CS Dinamo Bucureşti a trecut de SCM ''U'' Craiova cu 3-0 (25-18, 25-22, 25-12), de la campioni remarcându-se Mircea Peţa (14 puncte).
CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0 (33-31, 25-14, 25-22), cei mai buni de la învingători fiind Saso Stalekar (11 p) şi Aaro Nikula (10).
CSA Steaua Bucureşti a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-0 (25-17, 25-18, 25-22), iar CSM Corona Braşov a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu 3-1 (25-20, 26-24, 20-25, 25-23).
Clasamentul din Divizia A masculin
1. SCM Zalău 23 puncte (9 jocuri)
2. CS Arcada Galaţi 19 (8)
3. CSA Steaua Bucureşti 17 (7)
4. CSM Corona Braşov 15 (9)
5. CS Dinamo Bucureşti 13 (7)
...
Dinamo - Târgu Mureș 3-0 la fete
CS Dinamo Bucureşti şi CSM Constanţa au obţinut victorii pe teren propriu, sâmbătă, în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin.
CS Dinamo Bucureşti a dispus de CSU Medicina CNUE Târgu Mureş cu scorul de 3-0 (25-22, 25-20, 25-20), condusă de Andra Savu Badiu (16 puncte) şi de Ramona Rus (11 puncte).
CSM Constanţa a trecut de CSM Lugoj cu 3-2 (27-29, 21-25, 25-23, 25-15, 15-13), după ce oaspetele au avut 2-0 la seturi.
Clasamentul din Divizia A1 feminin
1. CSM Volei Alba-Blaj 21 puncte (8 jocuri)
2. CSO Voluntari 21 (8)
3. CSM Corona Braşov 21 (9)
4. CS Dinamo Bucureşti 20 (9)
...
