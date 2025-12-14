CS Dinamo Bucureşti a trecut de SCM ''U'' Craiova cu 3-0 (25-18, 25-22, 25-12), de la campioni remarcându-se Mircea Peţa (14 puncte).

SCM Zalău a câştigat clar cu CS Unirea Dej, scor 3-0 (25-16, 28-26, 25-15), condusă de Albert Hurt (17 puncte) şi Renee Teppan (15).

Liderul SCM Zalău, Arcada Galaţi şi campioana CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei masculin.

CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0 (33-31, 25-14, 25-22), cei mai buni de la învingători fiind Saso Stalekar (11 p) şi Aaro Nikula (10).

CSA Steaua Bucureşti a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-0 (25-17, 25-18, 25-22), iar CSM Corona Braşov a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu 3-1 (25-20, 26-24, 20-25, 25-23).

