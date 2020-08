Putem avea SEMIFINALA ROMANEASCA la Praga: Irina Begu s-a calificat in sferturi dupa ce a salvat trei mingi de meci!

In clasamentul WTA LIVE, Irina Begu a depasit-o pe Sorana Cirstea.

Irina Begu (82 WTA) s-a calificat in sferturile turneului WTA International de la Praga, dupa o victorie in trei seturi obtinuta in dauna elvetiencei Leonie Kung (157 WTA), scor 6-7, 7-5, 7-6.

Partida a durat 3 ore si 31 de minute si s-a jucat in doua zile diferite, iar Irina Begu a reusit sa salveze eroic trei mingi de meci ale adversarei in tiebreak-ul setului trei, fructificand-o pe prima a sa, la scorul de 8-7 in tiebreak.

In sferturi, Irina Begu va juca impotriva spanioloaicei Sara Sorribes Tormo (84 WTA), pe care nu a mai intalnit-o intr-un meci oficial pana in prezent. Invingatoarea se va duela in semifinale cu Simona Halep / Magdalena Frech.

Gratie acestei victorii, Begu a urcat 6 pozitii in clasamentul WTA LIVE, pana pe locul al 76-lea, depasind-o astfel pe Sorana Cirstea.