Irina Begu, IMPERIALA in primul meci jucat la Praga | A eliminat-o la scor pe a noua favorita, iar Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal

Irina Begu a debutat senzational in turneul WTA de la Praga.

Irina Begu a cedat doar patru game-uri in primul tur disputat la WTA Praga in compania Anastasijei Sevastova din Letonia, ocupanta locului 43 in clasamentul mondial si a noua favorita la castigarea turneului.

A fost 6-2, 6-2 pentru Irina Begu, numar 82 WTA dupa doar 63 de minute de joc in care jucatoarea din Romania a servit 2 asi, a avut procentaj de 75% la primul serviciu si a castigat 53 de puncte, cu 20 mai multe decat adversara sa.

Gratie acestei performanta, Irina Begu a acces in optimile de finala ale competitiei unde se va duela fie cu Bolsova Zadoinov, fie cu o jucatoare venita din calificari.

In clasamentul WTA LIVE, Begu a urcat deja o pozitie, depasind-o pe americanca Madison Brengle.

In finala calificarilor, Gabriela Ruse a reusit sa treaca de germanca Tamara Korpatsch la finalul unei partide incheiate cu un scor atipic, 7-6, 0-6, 6-4.