Irina Begu S-A CALIFICAT in semifinalele turneului 125K de la Indian Wells fara sa piarda niciun set! | Palmaresul incredibil al romancei in 2020 

Irina Begu traverseaza o perioada excelenta in debutul sezonului 2020.

Numar 104 WTA, Irina Begu s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125K de la Indian Wells, dupa o victorie in minimum de seturi in fata Jessicai Pegula (78 WTA), scor 7-5, 6-1.

In penultimul act, programat sambata, 7 martie de la ora 20:00, ora Romaniei, Begu se va deula cu Lesia Tsurenko, jucatoarea pe care a invins-o in finala turneului ITF W100 din Cairo la jumatatea lunii februarie.

Irina-Camelia Begu battles on to the semifinals ???????? @irina_begu will face ???????? Tsurenko in Saturday's semis at the @OracleChallngrs Indian Wells.@WTA pic.twitter.com/FmdS6Kwb9x — OracleTennis (@OracleTennis) March 6, 2020



Irina Begu va reintra in top 100 WTA incepand de luni, 9 martie



Gratie celor patru succese consecutive bifate la acest turneu, Irina Begu si-a asigurat un salt de cel putin 9 locuri in clasamentul WTA, obtinand 45 de puncte la Indian Wells pana in actuala faza competitionala.

Irina Begu are un palmares excelent pentru sezonul 2020, numarand 13 victorii si doar 4 esecuri. Pentru a ajunge in semifinale la Indian Wells, Irina Begu le-a invins pe Mona Barthel (6-4, 6-1), Taylor Townsend (6-0, 6-2), Kristie Ahn (6-3, 6-3) si Jessica Pegula (7-5, 6-1).