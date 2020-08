Sorana Cirstea si Irina Begu, IN PERICOL la WTA Palermo: jucatoarele intra in contact direct cu turistii nepurtatori de masca

Sorana Cirstea si Irina Begu se vor expune riscului de a fi infectate de turistii din Sicilia.

Pericol pentru Sorana Cirstea si Irina Begu, cele doua jucatoare din Romania care vor face deplasarea in Sicilia pentru a participa la WTA Palermo, primul turneu oficial organizat dupa o pauza de aproape cinci luni.

"Sportivele convietuiesc cu turisti fara masti. Hotelul oficial al evenimentului nu e rezervat exclusiv jucatoarelor. Ele se amesteca in locatie cu populatia venita in vacanta. Neavand obligatia de a purta masti, multi turisti nu o fac. Zonele comune sunt astfel riscante si exista pericolul de contagiere chiar la micul dejun. Jucatoarele sunt luate de la aeroport cu o masina oficiala, cu plexiglas care protejeaza locurile din spate. Li se da o punga cu dezinfectant si termometru," informeaza Marca, potrivit Gazeta.

"Cand intra in hotel li se ia sange pentru testul PCR. Nu pot iesi din camera 24h, pana nu primesc rezultatul negativ al testului de coronavirus. Asta dupa ce au facut testul si in tara din care au sosit. Alarma a fost data joi, cand o sportiva de dublu a aparut cu anticorpi la test. A iesit totusi negativ si poate juca”, a mai enuntat publicatia spaniola.

Pe fondul acestor intamplari, ingrijorarile care au dus la retragerile Simonei Halep, Johannei Konta si Anastasijei Sevastova par sa fi fost justificate cu toate ca directorul turneului, Oliviero Palma se arata in continuare sigur pe buna derulare a intrecerii: "„A fost pacat ca am pierdut-o pe Simona Halep. Scrisoarea pe care autoritatile sanitare locale i-au trimis-o ar fi trebuit sa o convinga, dar n-a fost cazul. In orice caz, avem un tablou foarte bun si fara ea si vom avea un turneu istoric," a punctat Oliviero Palma, directorului turneului de la Palermo.