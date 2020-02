Cu Irina Begu si Patricia Tig revenite la forma de altadata, Romania are din nou 5 jucatoare in top 100 WTA | Pe ce loc se afla Simona Halep

Din articol Romania are 5 jucatoare in top 100 WTA si 10 in top 200

Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig, Ana Bogdan si Irina Begu sunt cele cinci reprezentante ale Romaniei in prima suta mondiala a tenisului feminin.

Tenisul romanesc respira din nou aerul de calitate al circuitului WTA, dupa ce Irina Begu si Patricia Tig au reusit reveniri spectaculoase in primele 100 de jucatoare ale lumii.

Irina Begu si-a adjudecat trofeul la Cairo in cadrul turneului ITF dotat cu premii in valoare de 100.000 de dolari americani, invingand-o in ultimul act pe experimentata ucraineanca, Lesia Tsurenko, scor 6-4, 3-6, 6-2, dupa 145 de minute de joc.

Patricia Tig, cu o calificare in semifinalele competitiei WTA de la Hua Hin din Thailanda a reusit la randul ei sa revina in top 100 WTA, plecand de la statutul de jucatoare fara clasament in urma cu noua luni si ajungand pe locul 84 WTA incepand cu data de 17 februarie.

In prezent, Romania se bucura de cinci jucatoare in primele 100 ale lumii si de 10 in top 200 WTA, lucru care demonstreaza ca echipa de Fed Cup are sanse reale la victorie in barajul cu Italia din aprilie si in ciuda eventualelor absente ale Simonei Halep si Soranei Cirstea.

2. Simona Halep, 5796 de puncte

70. Sorana Cirstea, 855 de puncte

84. Patricia Tig, 759 de puncte

91. Ana Bogdan, 704 puncte

97. Irina Begu, 677 de puncte

112. Mihaela Buzarnescu, 587 de puncte

129. Monica Niculescu, 489 de puncte

162. Irina Bara, 367 de puncte

178. Gabriela Ruse, 337 de puncte

200. Jaqueline Cristian, 296 de puncte

Irina Begu n-a fost singura jucatoare din Romania care a castigat un turneu de tenis saptamana trecuta, Jaqueline Cristian impunandu-se in concursul ITF25 de la Trnava din Slovacia, la doar o saptamana distanta de debutul in Fed Cup, unde a bifat o victorie rasunatoare in fata numarului 38 WTA, Veronika Kudermetova.

In fruntea clasamentului WTA, Elina Svitolina a coborat doua pozitii, de pe locul patru pana pe al saselea, permitandu-le Belindei Bencic si Biancai Andreescu sa urce cate o pozitie, pana pe locurile 4, respectiv 5. Simona Halep, cu 5796 de puncte se afla in continuare la 2571 de puncte distanta de liderul mondial, Ashleigh Barty.