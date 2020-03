Irina Begu e IN FINALA la Indian Wells! | Pana pe ce loc ar putea urca in clasamentul WTA daca va castiga trofeul 

Din articol Victoria in finala ar insemna pentru Irina Begu revenirea in top 80 WTA

Irina Begu a ajuns in ultimul act la Indian Wells cu numarul seturilor pierdute ramas la borna initiala: zero.

Irina Begu a ajuns la a paisprezecea victorie a sezonului dupa doar optsprezece partide jucate in acest an. Numarul 104 WTA a trecut de experimentata jucatoare din Ucraina, Lesia Tsurenko (152 WTA) cu un dublu 6-4 in semifinalele turneului ITF 125K de la Indian Wells.

In finala concursului, Begu se va duela cu ocupanta pozitiei 86 in ierarhia mondiala, japoneza Misaki Doi, care a beneficiat de retragerea Verei Zvonareva in penultimul act competitional.

The women’s final is set ????@irina_begu overcomes Tsurenko 6-4, 6-4 and will face Misaki Doi tomorrow for the ????#RoadtoIndianWells pic.twitter.com/zLpe5Nmf0Z — Oracle Challenger Series (@OracleChallngrs) March 7, 2020

Irina Begu si Misaki Doi s-au mai intalnit o singura data pana acum, in 2016 pe zgura de la Roma, cand romanca se impunea cu 2-0 la seturi, scor 6-2, 7-6, dupa o ora si 48 de minute de joc.

In clasamentul WTA LIVE, Irina Begu ocupa inaintea finalei locul 91 WTA, dar o victorie impotriva lui Misaki Doi i-ar putea garanta un total de 777 de puncte WTA, fapt care ar propulsa-o in primele 80 de jucatoare ale lumii.

Finala Irina Begu vs. Misaki Doi se joaca duminica, 8 martie de la ora 20:00, ora Romaniei.

???????? Irina BEGU (104 WTA) qualifies for the final #WTA125k @OracleChallngrs Indian Wells, most important one since International Bucharest 2019.

#92 WTA Ranking guaranteed for next week.

Her last opponent will be Misaki Doi (86 WTA) pic.twitter.com/eTnDpL7JBV — tenisite (@Tenisiteinfo) March 7, 2020