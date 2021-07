Propunerea revolutionara a japonezei Naomi Osaka, dupa scandalurile de la Roland Garros: ce presupune regula care ar schimba tenisul

Naomi Osaka a propus organizatiillor de tenis sa introduca o noua regula in ceea ce priveste conferintele de presa.

Naomi Osaka este pregatita sa dea tot ce are mai bun la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la care si-ar fi dorit sa participe avandu-i alaturi pe spectatorii niponi. Din nefericire, Olimpiada japoneza se va desfasura in absenta spectatorilor.

Dupa nenumaratele scandaluri aparute in urma deciziei japonezei de a nu participa la conferintele de presa din cadrul turneului de la Roland Garros, Naomi Osaka a scris un eseu pentru Time, in care a facut o propunere care ar putea revolutiona tenisul.

"Nu am avut niciodata probleme cu presa, ci cu formatul traditional al conferintelor de presa. O sa o spun inca o data: iubesc presa, dar nu imi plac toate conferintele de presa. In orice alt mediu de lucru ti-ar fi permis sa iti iei o zi libera din cand in cand, atat timp cat nu devine un obicei. Nu ar trebui sa-i divulgi cele mai personale simptome angajatorului tau; ar exista masuri luate de HR care sa iti asigure un anumit nivel de intimitate.

Sunt momente in care ne confruntam cu probleme in spatele scenei. Fiecare, ca fiinta umana, trece printr-o anumita experienta si am multe sugestii de facut organizatiilor de tenis, dar cea mai importanta ar fi sa le permitem jucatorilor sa isi ia un numar restrans de zile de 'concediu medical' in fiecare an, in timpul carora ti se permite sa nu iti respecti angajamentele referitoare la conferintele de presa fara a fi nevoit sa dezvalui motivele personale. Cred ca lucrul acesta ar aduce sportul in conformitate cu restul societatii," a propus Naomi Osaka intr-un articol scris pentru Time.

Naomi Osaka le-a multumit in acest articol lui Michael Phelps, Stephen Curry, Novak Djokovic, Meghan Markle si Michelle Obama pentru sustinerea pe care i-au acordat-o in urma tensiunilor ridicate intre sportiva si conducatorii tenisului mondial in timpul competitiei de la Paris.