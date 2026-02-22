E clar: Florinel Coman are nevoie de o relansare a carierei sale, la 27 de ani. Pentru că, la Al-Gharafa, e pe o pantă descendentă. Nu de azi, de ieri, ci de când a ajuns aici, în vara anului 2024.

La începutul acestui an, fostul star al FCSB-ului a dat un semn de viață, reușind două goluri pentru „leoparzii“ din Doha. Din păcate, acele reușite au rămas singurele pentru el, în acest an, deși în dreptul său figurează nouă meciuri, în 2026. Coman însă, o „mașină de dat goluri“ la FCSB, e de nerecunoscut, în Qatar.

În această seară, derby-ul cu Al-Shamal, ultima șansă a „leoparzilor“ de a rămâne în lupta pentru supremație, a dovedit, încă o dată, decăderea lui Florinel.

Coman a atins mingea de 3 ori!

Pe fondul evoluțiilor sale slabe din ultimele săptămâni, Coman a început meciul cu Al-Shamal lângă antrenorul Pedro Martins, pe banca de rezerve. Cum însă Al-Shamal a marcat, în minutul 68, prin algerianul Omar Mohamed, Pedro Martins a apelat la Coman, într-o ultima tentativă de a întoarce scorul.

Florinel, introdus în minutul 76, a fost o mare dezamăgire. Încă o dată! În minutele petrecute pe teren, Coman a atins mingea… de 3 ori! Și n-a avut niciun șut și niciun dribbling reușit. Niște statistici catastrofale pentru un jucător ofensiv, care a costat peste 6 milioane de dolari.

Al-Gharafa a pierdut și acest meci, scor 0-1, și a ajuns la 7 înfrângeri în ultimele 8 partide, în toate competițiile. Pe fondul acestei prăbușiri, urmează o remaniere a lotului, în vară, după cum Sport.ro a arătat aici.

În clasamentul din Qatar Stars League, Al-Gharafa a căzut pe locul 3, la patru puncte de liderul Al-Sadd Doha.