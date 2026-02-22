Etapă cu rezultate diametral opuse pentru românii care se luptă pentru supremație, în Grecia!

Dacă Răzvan Marin a defilat spre o victorie spectaculoasă cu AEK Atena, la care a și contribuit după cum Sport.ro a arătat aici, în schimb, Răzvan Lucescu a trăit o partidă agonizantă. De fapt, în deplasarea cu AEL Larissa, glonțul i-a trecut pe lângă ureche!

PAOK Salonic a fost la un pas să piardă: gol anulat, în minutul 90+5!

Deși a întâlnit o adversară modestă, ocupanta locului 11, formația din Salonic și-a complicat viața. Asta în ciuda golului de 1-0, marcat de Chatsidis, încă din minutul 14. La reluare, Sagal a făcut 1-1, în minutul 62.

La acest scor, când arbitrul se pregătea să pună capăt jocului, a marcat și Kenny pentru gazde! Dar VAR a venit în ajutorul lui Răzvan Lucescu, iar reușita gazdelor a fost anulată pentru un henț care a precedat golul din prelungiri.

AEL Larissa – PAOK Salonic s-a terminat egal, 1-1. Echipa lui Răzvan Lucescu rămâne pe podiumul primei ligi, după cum se poate vedea mai jos.