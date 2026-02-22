VIDEO Șut, marcator într-un meci demențial: primul său gol în Emirate l-a înnebunit pe comentatorul arab

Amir Kiarash
Fostul mijlocaș al FCSB-ului a spart gheața, la o lună și jumătate după sosirea sa la Al-Ain.

adrian sutEmiratele Arabe Uniteal ainbani yasromanii din zona araba
Adrian Șut (26 de ani) a obținut două mari victorii, în această seară! Una imensă, alături de Al-Ain, în lupta pentru titlu. Alta, personală, în tentativa de a-și reduce criticii la tăcere.

În ultimele săptămânii, s-au înmulțit vocile care au pus la îndoială transferul lui Șut, la Al-Ain. Atât în cadrul unei emisiuni televizate, cât și într-un articol din presa scrisă, mijlocașul român a fost criticat pentru prestațiile sale. Spre norocul lui Șut, antrenorul Vladimir Ivic i-a mai acordat o șansă, în această seară, în partida cu ultima clasată Bani Yas, formație pregătită de românul Daniel Isăilă.

Adrian Șut, primul gol în Emirate pentru Al-Ain

Într-un meci foarte spectaculos, golurile au început să curgă, în partea a doua. Și, surprinzător, primii care au lovit au fost gazdele, prin Niakate (47).

La 1-0 pentru Bani Yas însă, cei de la Al-Ain s-au trezit, realizând că își pot compromite șansele la titlu. Laba a egalat din penalty (54), iar Adrian Șut, cu primul său gol în Emirate, a trimis Al-Ain, în frunte, în minutul 59. Reușita mijlocașului român l-a încântat pe comentatorul arab, după cum se poate vedea aici.

La 2-1 pentru Al-Ain, a urmat încă o răsturnare de situație! Pentru că Awana a făcut 2-2, la doar opt minute după golul lui Șut.

Finalul a fost însă dramatic, pe măsura părții secunde. Al-Ain a plecat cu toate punctele, după reușita semnată de Rahimi, în minutul 87. Bani Yas - Al-Ain s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 3-2.

La Al-Ain, Adrian Șut a fost integralist, notat cu 7,6 de Flashscore. Media echipei a fost de 7,3. Doar trei jucători ai oaspeților au avut note mai mari, comparativ cu Adrian Șut.

După victoria din această seară, Al-Ain rămâne lider în Emirate, având 41 de puncte. Campioana Shabab Al-Ahli e pe 2, tot cu 41 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat. Podiumul e încheiat de Al-Wahda cu 30 de puncte.

