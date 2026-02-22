Adrian Șut (26 de ani) a obținut două mari victorii, în această seară! Una imensă, alături de Al-Ain, în lupta pentru titlu. Alta, personală, în tentativa de a-și reduce criticii la tăcere.

În ultimele săptămânii, s-au înmulțit vocile care au pus la îndoială transferul lui Șut, la Al-Ain. Atât în cadrul unei emisiuni televizate, cât și într-un articol din presa scrisă, mijlocașul român a fost criticat pentru prestațiile sale. Spre norocul lui Șut, antrenorul Vladimir Ivic i-a mai acordat o șansă, în această seară, în partida cu ultima clasată Bani Yas, formație pregătită de românul Daniel Isăilă.

Adrian Șut, primul gol în Emirate pentru Al-Ain

Într-un meci foarte spectaculos, golurile au început să curgă, în partea a doua. Și, surprinzător, primii care au lovit au fost gazdele, prin Niakate (47).

La 1-0 pentru Bani Yas însă, cei de la Al-Ain s-au trezit, realizând că își pot compromite șansele la titlu. Laba a egalat din penalty (54), iar Adrian Șut, cu primul său gol în Emirate, a trimis Al-Ain, în frunte, în minutul 59. Reușita mijlocașului român l-a încântat pe comentatorul arab, după cum se poate vedea aici.