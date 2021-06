"Indiferent de ce spuneti sau scrieti voi, mie nu o sa-mi aprindeti niciodata o lumanare!" Venus Williams face declaratia momentului dupa episodul Naomi Osaka: se retrage japoneza din tenis? 

Venus Williams continua seria declaratiilor intrigante si se pronunta pe marginea conflictului dintre Naomi Osaka si Roland Garros.

Dupa 27 de ani de cariera ca jucatoare profesionista de tenis, Venus Williams (104 WTA) continua sa participe la turneele de mare slem, pe care le abordeaza cu experienta unei persoane in varsta de 40 de ani. Din nefericire, deznodamantul editiei 2021 nu a fost fericit pentru sportiva din SUA, care a cedat in primul tur in fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova (34 WTA), scor 6-3, 6-1.

Chestionata in contextul tensiunilor izbucnite intre Naomi Osaka si oficialii turneului de la Paris cum gestioneaza ea conferintele de presa, Venus Williams a oferit una dintre cele mai atipice replici pe marginea acestui subiect.

"Nu e usor pentru nimeni sa mearga la conferintele de presa. Eu, personal, am stiut ca niciuna dintre persoanele care ma intreaba ceva nu poate juca si nici nu va putea niciodata sa joace la fel de bine ca mine. Asadar, indiferent de ce spuneti sau scrieti, mie nu o sa-mi aprindeti niciodata o lumanare. Eu asa tratez conferintele de presa, dar fiecare persoana le abordeaza diferit," a fost raspunsul intrigant oferit de sora mai mare a familiei Williams, Venus, informeaza Eurosport.

O alta legenda a tenisului, Boris Becker este ingrijorat cu privire la fragilitatea psihologica afisata de Naomi Osaka, sustinand ca, atat timp cat sportivei japoneze i se pare dura interactiunea cu presa de la Roland Garros, nu va avea sanse sa sustina o cariera pe termen lung, avand in vedere duritatea jurnallistilor de la Wimbledon ori US Open.

"Am auzit primul ei raspuns in urma cu cateva zile despre acest boicot mass-media si asta trebuie luat intotdeauna in serios, mai ales de la o persoana atat de tanara. Nu s-a descurcat cu presiunea de a face fata presei dupa ce a pierdut un meci, dar asta se intampla frecvent si trebuie sa te descurci. Am crezut intotdeauna ca mass-media face parte din job.

Fara mass-media, nu exista premii in bani, nu exista contracte, nu primesti partea ta din tort. Am urat mass-media si nu-mi placea sa vorbesc cu jurnalistii, dar trebuia sa o faci. Acum se retrage din turneu pentru ca nu poate face fata acestui lucru si asta imi ridica intrebari mult mai mari. Daca nu poate face fata presei din Paris, nu poate face fata presei de la Wimbledon sau de la US Open. Asa ca aproape simt ca, din cauza problemelor de sanatate mintala, cariera ei este in pericol," a declarat Boris Becker pentru aceeasi sursa.