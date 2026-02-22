Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda 28 a Superligii, care s-a jucat pe terenul ialomițenilor.

Oltenii au punctat prin Screciu (29'), Mora (59') și Nsimba (64') și a câștigat fără prea mari emoții.

Claudiu Niculescu, după ce a pierdut clar cu Universitatea Craiova: „E cea mai bună echipă”

Antrenorul Unirii Slobozia și-a turnat „cenușă în cap” după înfrângerea cu Universitatea Craiova, chiar dacă a spus că a întâlnit cea mai bună echipă din Superliga.

Claudiu Niculescu a fost mulțumit de dăruirea pe care aui arătat-o fotbaliștii săi, dar nu a ascuns greșelile pe care le-au făcut în defensivă.

„E clar că victoria Craiovei a fost merită, am întâlnit probabil cea mai bună echipă din Liga 1. Am reușit să le facem față pana la primul gol, dar ne-au costat niște greșeli tactice, iar când faci asemenea greșeli în fața uni adversar ca acesta asta se întâmplă.

Eu sunt de vină pentru rezultat, băieții au dat tot ce s-a putut, dar nu s-a putut mai mult în această seară.

Ne așteaptă încă o partidă dificilă etapa viitoare, împotriva Rapidului. Mai sunt două meciuri din acest sezon regulat și sper să ieșim bine din aceste două meciuri, iar apoi urmează play-out-ul, unde cred că va fi o luptă încrâncenată pentru rămânerea în Liga 1.

Nu sunt îngrijorat, dar trebuie să îmbunătățim toate aspectele jocului, și cele ofensive, dar și cele defensive.

E clar că nu așteptăm play-out ca pe o izbăvire, trebuie să acumulăm puncte. De când am venit am zis că vor fi cinci meciuri infernale pe finalul sezonului regulat.

Dinamo și Universitatea Craiova sunt două echipe sensibil egala ca valoare, cred că lupta din play-off va fi aprigă, dar ce se întâmplă acolo nu este treaba noastră.”, a spus Claudiu Niculescu.

În urma acestei rezultat, Unirea Slobozia se află pe locul 14 în Superliga și are 24 de puncte adunate în 28 de meciuri.