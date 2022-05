Irina Begu a câștigat mai mult de o cincime dintr-un milion de euro pentru trei meciuri câștigate la Paris

Irina Begu (31 de ani) a început ediția 2022 a turneului de la Roland Garros 2022 pe locul 63, în clasamentul WTA și o va încheia ca jucătoare urcată pe locul al 42-lea.

21 de locuri este lungimea saltului făcut de sportiva bucureșteană în clasamentul WTA, care îi va conferi o tragere la sorți mai bună, în următorul Grand Slam, Wimbledon (27 iunie - 10 iulie).

Ajunsă în faza ultimelor 16 jucătoare, în urma victoriilor cu Jasmine Paolini, Ekaterina Alexandrova și Leolia Jeanjean, Irina Begu va rămâne cu un profit de peste 200,000 de euro, după ce va plăti cele $10,000 sub formă de amendă - pentru gestul comis în turul secund - și deplasarea în Franța.

Suma netă finală va fi mai mică de 200,000, întrucât statul francez impozitează câștigurile cu 15%, iar, dincolo de taxe, Irina Begu va suporta și costurile antrenorului Victor Crivoi.

Up and at em ????@irina_begu has the first set in the bag 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/BzkoedgWKH