„Mi-aș dori să fiu bărbat pe teren, ca să nu sufăr” Qinwen Zheng, declarație surprinzătoare, după eșecul cu Iga Swiatek

Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) a fost la un set distanță de a opri șirul victoriilor consecutive al Igăi Swiatek, ajuns între timp la numărul 32.

Sportiva din China, care a eliminat-o pe Simona Halep în turul secund a acuzat dureri menstruale, dar și la nivelul coapsei drepte, în timpul partidei cu numărul 1 WTA.

Qinwen Zheng: „Nu am putut să-mi fac jocul în seturile 2 și 3”

După încheierea meciului, finalizat 6-7 (5), 6-0, 6-2 pentru Iga Swiatek - după 2 ore și 45 de minute de joc - Qinwen Zheng a făcut o declarație suprinzătoare, afirmând că, în astfel de zile, și-ar dori să fie bărbat, pentru a se putea concentra mai bine la misiunea sa pe terenul de tenis.

„Am avut dureri de stomac și am încercat să fac tot ce am putut, dar în setul al doilea și al treilea nu am avut puterea să strig «haide!». Vreau să lupt, chiar vreau să lupt, dar pur și simplu nu am putere în astfel de momente și a fost foarte greu.

Nu am putut să-mi arăt tenisul astăzi în setul doi și trei, chiar nu sunt mulțumită de prestația mea. Dacă nu iau în calcul ziua de azi, sunt mulțumită de performanța mea în tot acest parcurs.

Problema a fost de dinaintea partidei. Lucruri de fete. Prima zi este întotdeauna atât de grea și apoi, știți, trebuie să fac sport. Îmi doresc să pot fi bărbat pe teren, ca să nu trebuiască să sufăr din aceste cauze”, a spus Qinwen Zheng, la conferința de presă organizată după meci, notează GSP.