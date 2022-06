Poloneza Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a trecut în minim de seturi de rusoaica Daria Kasatkina (25 de ani, 20 WTA), în prima semifinală a turneului feminin individual de la Roland Garros.

Kasatkina, care nu pierduse niciun set până în penultimul act, a câștigat doar trei game-uri împotriva liderului mondial. A fost 6-2, 6-1 în favoarea ocupantei locului 1 în ierarhia mondială, după doar 64 de minute de joc.

Swiatek a lovit direct câștigător de 22 de ori și a găsit colțurile terenului advers cu mare ușurință, năucindu-și adversara cu top spin-ul executat la aproape fiecare lovitură.

Va fi a doua finală de Grand Slam din cariera jucătoarei din Polonia, care a câștigat ediția 2020 a Grand Slam-ului parizian, în urma unei finale disputate contra americancei Sofia Kenin.

Finala dintre Iga Swiatek și Martina Trevisan / Cori Gauff va avea loc sâmbătă, 4 iunie.

