Presa internationala, elogioasa la adresa noii campioane de la Australian Open: "Naomi Osaka, o noua stea"

Presa internationala a comentat performanta uriasa a noii campioane de la Australian Open.

Naomi Osaka s-a impus in finala de la Australian Open in fata Petrei Kvitova, scor 7-6 (2), 5-7, 6-4, dupa doua ore si 30 de minute de joc. Tanara jucatoare din Japonia a cucerit astfel al doilea sau titlu de Grand Slam, dupa succesul de anul trecut de la US Open, si a devenit in premiera lider mondial in clasamentul WTA. Incepand de luni, Osaka va deveni prima tenismena asiatica din istorie care va ocupa aceasta pozitie.

Succesul ei nu avea cum sa treaca neobservat, iar presa internationala a comentat performanta tinerei Osaka dupa finala de la Melbourne.

"La Melbourne, Osaka, noua stea din WTA, si-a trecut in cont cel de-al doilea Grand Slam si primul loc in clasamentul WTA. Cu victoria de la Australian Open a ajuns la 14 meciuri castigate consecutiv si a devenit prima tenismena care castiga doua Grand Slam-uri la rand, dupa Jennifer Capriati" - WTA

"Japoneza in varsta de 21 de ani va deveni cel mai tanar lider mondial de la Caroline Wozniacki incoace. Daneza avea 20 de ani atunci cand a urcat pentru prima oara pe locul 1 WTA, in 2010" - ESPN

"Naomi Osaka castiga Australian Open 2019 dupa ce-o invinge pe Petra Kvitova intr-o finala de infarct. A revenit dupa o cadere dramatica in setul secund si incepand de luni va fi noul numar 1 mondial" - The Telegraph

"Naomi Osaka a devenit prima tenismena din Asia care ajunge pe locul 1 in clasamentul WTA, cu cel de-al doilea Grand Slam castigat" - Times Now

"Osaka o intrece pe Kvitova in finala si devine noul lider mondial. Cele doua jucatoare au pus la dispozitia spectatorilor un meci epic, o partida maraton in care invingatoare a iesit jucatoarea mai buna" - Tennis.com