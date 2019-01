Un nou SCANDAL DE RASISM a izbucnit in lumea tenisului! O companie, acuzata ca a "albit-o" pe Naomi Osaka intr-un spot publicitar! Reactia jucatoarei. VIDEO

Lumea sportului alb este invaluita de un nou scandal de rasism.

Compania de produse alimentare "Nissin" a fost aspru criticata pentru ca i-a albit tenul tenismenei din Japonia, Naomi Osaka, intr-o reclama la taitei. Reprezentantii companiei si-au cerut scuze ptrint-un comunicat. In materialul video respectiv, Osaka si Nishikori apar drept personaje de desene animate, insa tenismena este infatisata cu ten mai alb si par mai deschis la culoare.

"A fost cu adevarat dezamagitor sa vad ca nu era o femeie de culoare care sa vorbeasca in reclama. Am gasit, in loc, o reprezentare <albita> a lui Osaka", a notat Baye McNeil, un editorialist afro-american, care scrie pentru publicatia de limba engleza Japan Times. Drept raspuns, reprezentantii Nissin au afirmat ca nu au avut aceasta intentie. "Nu a existat intentia de a o albi. Acceptam ca nu am fost suficient de sensibili si vom acorda mai multa atentie in viitor problemelor de diversitate", a declarat un purtator de cuvant al companiei Nissin, Daisuke Okabayashi, pentru CNN.

Acesta a afirmat, de asemenea, ca filmul reclamei i-a fost prezentat tenismenei inainte de a fi facut public, adaugand ca firma distribuitoare de produse alimentare va retrage spotul publicitar de pe YouTube, la solicitarea companiei de management IMG, care se ocupa de drepturile de imagine ale jucatoarei.

Osaka a comentat si ea incidentul. "Eu sunt concentrata pe tenisul meu, asta este principala mea prioritate. Am luat legatura cu ei, si-au cerut scuze. Adica, este vizibil, eu sunt bronzata, nu cred c-au facut-o intentionat, nu cred ca m-au albit cu un scop anume", a spus Naomi la Melbourne.