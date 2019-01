Naomi Osaka, IN LACRIMI dupa ce a pierdut setul doi in finala de la Australian Open! VIDEO

Naomi Osaka a parasit terenul in lacrimi dupa setul doi al finalei de la Australian Open.

Dupa ce a castigat primul set al finalei feminine de la Australian Open in tie break, scor 7-6 (2), Naomi Osaka a jucat exceptional si in setul secund, beneficiind de trei mingi de meci, fiind agresiva si foarte hotarata sa se impuna cat de repede poate. De partea cealalta, Petra Kvitova nu a fost dispusa sa renunte la batalie si a continua sa serveasca foarte bine, precis, si cu mult efect, deranjandu-si adversara aflata la retur.

Nipona in varsta de 21 de ani a avut 5-3 in setul doi si trei mingi de meci, insa cehoaica a revenit si s-a impus dupa 56 de minute de joc, scor 7-5, trimitand meciul in setul decisiv. La pauza, Osaka a mers spre arbitra de scaun in lacrimi si i-a spus ca are nevoie sa mearga la vestiar.

Reactia tinerei japoneze s-a viralizat imediat pe internet, fanii ei compatimind-o.