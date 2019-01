NAOMI OSAKA - PETRA KVITOVA, in finala de la Australian Open | Batalia pentru titlu la primul Grand Slam al anului si locul 1 WTA

Urmarim si comentam meciul NAOMI OSAKA – PETRA KVITOVA, in finala de la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Naomi Osaka, locul 4 WTA, si Petra Kvitova, locul 6 WTA, vor disputa sambata, 26 ianuarie, marea finala de la Australian Open. Partida lor este programata prima din sesiunea de seara de pe Rod Laver Arena, ceea ce inseamna ca va incepe la ora 10:30, ora Romaniei. Ne asteapta fara indoiala un meci epic la finalul caruia invingatoarea va lua tot, marele trofeu, premiul in bani si locul 1 WTA.

Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum in circuit. Totusi, Petra Kvitova are un avantaj care poate decide soarta acestei finale. Este vorba despre experienta. Cehoaica in varsta de 28 de ani, dubla campioana la Wimbledon, va intra pe teren fara doar si poate cu gandul ca nu are nimic de pierdut. Si asa si este. Dupa atacul de la finalul anului 2016 in care a fost injunghiata in mana, Petra nu stia daca va putea reveni in elita tenisului mondial, iar acum are parte de o confirmare uriasa. Pe langa asta, parcursul ei pana in finala de la Melbourne a fost fara cusur. Petra nu a cedat niciun set si a petrecut pe teren sapte ore si 5 minute.

De partea cealalta, Naomi Osaka, in varsta de 21 de ani, a stat pe terenul de tenis opt ore si 51 de minute, cedand de-a lungul turneului trei seturi. Tanara nipona a trecut la Melbourne de Linette, Zidansek, Hsieh, Sevastova, Svitolina si Pliskova. De partea cealalta, Petra le-a invins pe Rybarikova, Begu, Bencic, Anisimova, Barty si Collins.



NAOMI OSAKA - PETRA KVITOVA, RAZBOIUL DECLARATIILOR INAINTE DE MAREA FINALA



"La acest tuneu, nu am fost concentrata sa castig, am vrut doar sa ma asigur ca am incercat suta la suta la fiecare punct. Sunt inca aici, deci, din fericire, asta a tinut. Nu am mai jucat cu Petra inainte, cred ca este extraordinar sa am ocazia sa joc prima data impotriva ei intr-o finala de Grand Slam. Am vazut-o jucand finale la Wimbledon, stiu ce mare jucatoare este. Va fi cu siguranta foarte dificil pentru mine", a declarat Naomi Osaka la Melbourne.

Nici Petra Kvitova nu s-a abtinut de la comentarii inaintea celui mai asteptat meci de pe tabloul feminin de la aceasta editie a Australian Open. "Sincer, inca nu cred ca sunt intr-o finala de Grand Slam, avand in vedere ca nu eram sigura ca mai pot juca vreodata tenis. Evident, nu a fost o experienta foarte placuta. Nu doar din cauza traumei fizice, ci si emotional vorbind. Mi-a luat foarte mult timp sa pot sa am incredere din nou in oameni, in special in barbati. Nu-mi placea deloc sa raman singura intr-un loc. Imi aduc aminte prima data cand am fost singura in vestiar, la clubul de tenis de la Praga, si le-am zis celor din echipa mea: Ei bine, este pentru prima data cand am fost singura acolo si m-am simtit bine", a spus Kvitova la conferinta de presa.

CE SPUN NAOMI OSAKA SI PETRA KVITOVA DESPRE LOCUL 1 WTA



Naomi Osaka si Petra Kvitova se vor lupta sambata in finala de la Australian Open si pentru locul 1 WTA. Cine se impune, va fi, incepand cu data de 28 ianuarie, noul lider mondial din WTA. De altfel, in clasamentul LIVE, cele doua jucatoare sunt despartite de doar 40 de puncte WTA, Osaka fiind pe primul loc, cu 6330 de puncte.

"Este evident ca este un lucru urias pentru mine. Este unul dintre cele mai mari obiective pe care le-am avut, mai ales de cand am auzit ca se poate. Ar fi grozav daca as putea fi pe locul 1. Oricum, eu o iau meci cu meci. Nu cred ca cineva se gandea la inceputul turneului ca trebuie sa ajunga pe primul loc. Singurul obiectiv este castiarea turneului. Oricum, eu anul trecut eram pe locul 70, iar faptul ca acum sunt aproape de primul loc este foarte placut" - Naomi Osaka

"Ei bine, cred ca ma stiti deja. Eu chiar nu ma uit la clasament. De fapt, este pentru prima data cand aud asta. Chiar nu-mi pasa, sa fiu sincera. Sunt in turneu, la un Grand Slam. Nu cred ca mai am loc de alte ganduri. In meciul urmator voi juca cu Danielle in semifinale, asta e tot ce conteaza acum" - Petra Kvitova