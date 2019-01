AUSTRALIAN OPEN | Prima reactie a lui Naomi Osaka dupa ce a castigat trofeul: "Mi-am pregatit un discurs, dar am uitat complet ce trebuie sa spun!"

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Naomi Osaka s-a impus in trei seturi in finala cu Petra Kvitova, scor 7-6, 5-7, 6-4. De luni, cand se vor face actualizarile in clasamentul WTA, Naomi Osaka va fi noul lider mondial.



"Multe felicitari, Petra! Stiu ca ai trecut prin multe sa ajungi in aceasta finala. Va multumesc ca ne-ati urmarit, va multumesc ca ne-ati sprijinit. Multumesc echipei mele. Mi-am pregatit un discurs inaintea meciului, dar am uitat complet ce trebuia sa spun", a declarat Naomi Osaka imediat dupa meci.