AUSTRALIAN OPEN | Petra Kvitova, IN LACRIMI la ceremonia de premiere! "Nu stiam daca mai pot tine in mana o racheta de tenis"

Petra Kvitova a sustinut un discurs emotionant dupa finala de la Australian Open 2019.

Naomi Osaka este noua campioana de la Australian Open! Nipona in varsta de 21 de ani s-a impus in fata Petrei Kvitova, scor 7-6, 5-7, 6-4, dupa doua ore si 30 de minute de joc. Pe langa titlu si premiul in bani, tanara sportiva din Japonia va deveni incepand de luni, 28 ianuarie, noul lider mondial din clasamentul WTA.

La ceremonia de premiere, Petra Kvitova a avut un discurs foarte emotionant, avand lacrimi in ochi pe tot parcursul monologului. Cehoaica a fost aplaudata minute-n sir la Melbourne. "Buna tuturor, este o nebunie, nu mi vine sa cred ca tocmai am jucat o finala de Grand Slam. A fost o finala grozava! Felicitari, Naomi, echipei tale, pentru ca ai jucat foarte bine si pentru ca esti noul numar 1 mondial. Este un turneu minunat, este grozav pentru mine sa primesc acest trofeu, multumesc familiei mele si prietenilor, pentru sustinerea lor. Multumesc echipei mele, multumest pentur tot, dar mai ales va multumesc ca ati ramas cu mine chiar daca nu stiam daca mai pot tine in mana racheta de tenis. Multumesc ca ati ramas cu mine si ati fost pozitivi in fiecare zi. Multumesc tuturor pentru ca ati venit si ne-ati sustinut", a rostit Petra Kvitova la finalul meciului.