"RUSINOS!" Telespectatorii Australian Open sunt revoltati! Ce s-a intamplat in timpul finalei de dublu feminin

Un nou scandal a izbucnit la Australian Open dupa finala feminina de dublu de la Melbourne.

Echipa formata din Samantha Stosur si Shuai Zhang (Australia/China) a castigat, vineri, proba de dublu feminin din cadrul primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Cele doua sportive le-au invins in finala pe campioanele en-titre, echipa Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franta), scor 6-3, 6-4.

Totusi, evenimentul nu a putut fi urmarit pana la capat in Australia. Canalul de televiziune "Channel Nine" a fost aspru criticat pe retelele de socializare de telespectatori pentru ca acestia au decis sa nu mai transmita pe micile ecrane ceremonia de decernare a trofeelor. In schimb, ei au promovat in acel timp semifinala masculina dintre Novak Djokovic si Lucas Pouille.

Cei care asteptau sa le vada pe Sam Stosur si Shuai Zhang ridicand marele trofeu deasupra capului au ratat aceasta sansa, insa si-au exprimat supararea pe internet. Telespectatorii australieni nu au putut sa asculte discursul reprezentantei lor. "Un moment uimitor, istoric, inspirational pe care ar fi trebuit sa-l vedem in direct la TV, insa campioana noastra la dublu Stosur nu merita transmisa?", "Lipsit de respect tratamentul celor de la Channel 9. Stosur, o australianca, si Zhang, castigand primul ei trofeu de Grand Slam, nu au putut aparea pe TV cu trofeul lor abia cucerit", "Stosur castiga finala de dublu, iar Channel 9 nu transmite ceremonia. In schimb, ei aleg sa promoveze semifinala masculina. O atitudine tipica fata de sportul feminin", "Sunt atat de dezamagita, nu inteleg de ce au ales sa nu transmita ceremonia finalei feminine de dublu!", au fost cateva dintre reactiile internautilor.

@Channel9 #WTA I was incensed that Channel 9 didn’t show trophy presentation to Stosur & Zhang! More so when photographers could be seen at ceremony happening on court, obscured by presenter! More important to use 8 or so minutes waffling about all sorts of trivia? No way!???????????? — Baron Barry (@BeegBazza) 25 ianuarie 2019

How come channel 9 didn't show the trophy presentation for Sam Stosur and Zhang Shuai ? ???? Given its an historic occasion for recent Australian tennis and Stosur — brian g (@bodhibrian) 25 ianuarie 2019