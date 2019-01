Rafael Nadal - Novak Djokovic, FINALA DE VIS la Australian Open! Va fi batalia cu numarul 53 pentru granzii din ATP!

S-a stabilit finala masculina de la Australian Open 2019!



Novak Djokovic s-a calificat in marea finala de duminica de la Australian Open dupa ce a trecut fara emotii de Lucas Pouille, locul 31 ATP, scor 6-0, 6-2, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 25 de minute de joc si in care Nole a comis doar 5 erori nefortate. Sarbul de pe primul loc ATP a aratat un tenis de foarte mare calitate, iar francezul nu a putut tine pasul cu adversarul sau. Nole a dominat partida de la un capat la altul, cifrele lui pe serviciu si retur fiind de-a dreptul impresionante.

Finala de duminica va fi fara doar si poate una de gala. De partea cealalta, Nadal s-a impus in minimul de seturi in semifinala disputata la Melbourne joi, scor 6-2, 6-4, 6-0, dupa aproape doua ore de joc. Ibericul pare si el intr-o dispozitie de joc de zile mari in Australia, iar pana in finala nu a cedat niciun set. Din acest punct de vedere, Nole a pierdut doar doua seturi in drumul sau spre ultimul act.

Pentru Djokovic si Nadal, acesta va fi duelul cu numarul 53 in circuit. Sarbul in varsta de 31 de ani conduce cu 27 la 25 si porneste cu un avantaj destul de important in finala de duminica. Djokovic a cucerit cele mai multe titluri de Grand Slam la Australian Open, 6 la numar (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016). De partea cealalta, Nadal a disputat patru finale la Melbourne, insa are un singur titlul cucerit aici (dupa finala jucata cu Roger Federer in 2009). Rafa a pierdut alte trei finale: cu Novak Djokovic (2012), Stanislas Wawrinka (2014) si Roger Federer (2017). Australian Open este singurul turneu de Grand Slam la care ibericul nu are mai multe titluri cucerite, insa se poate mandri cu cele 11 trofee de la Roland Garros, trei la US Open si doua la Wimbledon.