Petra Kvitova, in LACRIMI dupa ce a detronat-o pe Halep! Cea mai mare performanta dupa ce a fost INJUNGHIATA! VIDEO

Petra Kvitova s-a calificat in semifinale la Australian Open 2019 dupa ce a invins-o pe favorita publicului, Asheligh Barty, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si 10 minute de joc. Dupa o pauza de doi ani, cehoaica revine intr-o semifinala de Grand Slam, asta dupa ce a fost victima unui atac sinistru la sfarsitul anului 2016. Kvitova, dubla castigatoare la Wimbledon, a fost ranita cu un cutit la mana stanga, in casa sa din orasul Prostejov, la sfarsitul anului 2016. Cehoaica a suferit atunci o interventie chirurgicala si a revenit in circuit, iar incetul cu incetul s-a intors si in elita tenisului mondial.

La finalul partidei cu Barty, Kvitova a depasit-o pe Simona Halep in clasamentul WTA LIVE. Sportiva noastra a fost in mod consecutiv pe primul loc timp de 48 de saptamani si in total 64. Cehoaica a izbucnit in lacrimi la final. "Va multumesc! Nu, chiar nu-mi imaginam ca ma voi intoarce pe aceasta mare arena si voi juca impotriva celor mai bune. Este foarte bine", declarat Petra Kvitova, cu vocea tremuranda. Publicul, desi a sustinut-o pe tot parcursul partidei pe adversara ei, Asheligh Barty, la interivul de dupa meci a aplaudat-o pe Kvitova zeci de secunde.



La emisiunea Game, set si Mats, de pe Eurosport, Petra a declarat ca este implinita. "Sunt fericita ca sunt aici, sunt o persoana careia nu-i plac aceste urcusuri si coborasuri. Dupa ce mi s-a intamplat, am fost o alta persoana, am vazut ca sunt si alte lucruri care conteaza in afara de tenis, nu poate ca totul sa fie perfect, insa eu iubesc tenisul si imi place sa-l joc", a spus sportiva din Cehia.

.@Petra_Kvitova is into her first Slam semifinal since a knife stabbing incident in late 2016 sidelined her from the sport.

