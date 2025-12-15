Competiția va fi transmisă în direct pe VOYO și reprezintă o șansă importantă pentru Cristi Chivu de a cuceri primul trofeu al sezonului pe banca lui Inter.



La ediția din acest an participă Napoli, campioana en-titre din Serie A, Bologna, câștigătoarea Cupei Italiei, Inter Milano, vicecampioana precedentului sezon, și AC Milan, finalista Cupei. Toate meciurile se vor disputa pe King Saud University Stadium din Riad, arena pe care joacă de obicei Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.



Supercupa Italiei îl poate umple pe Chivu de bani!



În semifinale, Napoli va întâlni AC Milan joi, 18 decembrie, de la ora 21:00, iar a doua zi, la aceeași oră, Bologna se va duela cu Inter Milano, meciul care marchează debutul lui Cristi Chivu în Supercupa Italiei. În caz de egalitate după 90 de minute, calificarea se va decide direct la loviturile de departajare, fără prelungiri. Finala este programată luni, 22 decembrie.



Gazdele saudite au pus la bătaie un pot total de 22,5 milioane de euro, potrivit „Calcio e Finanza”. Echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, finalista învinsă va încasa 6,7 milioane, iar câștigătoarea trofeului va lua 9,5 milioane de euro.



În plus, campioana poate ajunge la un total de aproximativ 11 milioane de euro, dacă va disputa și un meci amical cu deținătoarea Supercupei Arabiei Saudite, pentru care este prevăzut un bonus suplimentar de 1,5 milioane.



Inter a câștigat de opt ori Supercupa Italiei, la egalitate cu AC Milan. Competiția va fi transmisă în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!

