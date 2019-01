Patrick Mouratoglou da un avertisment clar dupa calificarea Serenei in sferturi la Australian Open! "E gata pentru acest turneu! Va triumfa!"

Antrenorul Serenei Williams este convins ca eleva lui va cuceri titlul la Australian Open.

Liderul mondial din WTA a parasit Australian Open in optimile de finala, dupa un meci maraton impotriva celei mai titrate jucatoare de tenis aflata in activitate, Serena Williams. Simona a cedat in trei seturi in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa o ora si 48 de minute de joc. In sferturile de finala, Serena o va intalni pe Karolina Pliskova.

Serena Williams a parut intr-o dispozitie de joc fantastica, iar antrenorul ei, francezul Patrick Mouratoglou, este convins ca eleva lui va cuceri cel de-al 24-lea titlu major din cariera: "Cred ca e mai bine pregatita fata de anul trecut. Chiar daca a facut eforturi mari pentru a fi in forma, dar nu a avut suficient timp. Acum cred ca e gata, fizic si pshic, dupa ce a avut copilul. Simt ca acum e din nou Serena, fizic si emotional. Cred ca e la un nivel bun. Avea nevoie de un meci tare si e bine ca a fost azi. Cred ca in setul decisiv a fost ea insasi. Cred ca una dintre marile calitati ale ei e sa fie competitiva in momentele importante. Cred ca la acel moment, la 3-2 si 30-0, Simona a jucat mai bine. Serena era in pericol. Dar a intros game-ul si meciul. Cu siguranta cred ca va castiga acest turneu. Mereu cred ca va castiga. Cred ca e gata pentru acest turneu si cred ca va triumfa”, a declarat Patrick Mouratoglu la Melbourne.