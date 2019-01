Scandal monstru la Australian Open! Pur si simplu nu s-a mai putut controla! A strigat la arbitru si a dat de pamant cu rachetele!

Carreno Busta a fost eliminat de la Australian Open.

Japonezul Kei Nishikori s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open, dupa un meci dramatic cu spaniolul Pablo Carreno Bustra. Partida a durat 5 ore si 5 minute, iar Nishikori s-a impus in 5 seturi, dupa ce le pierduse pe primele doua: 7-6, 6-4, 6-7, 4-6, 6-7.

Efortul incredibil al celor doi jucatori a parut ca l-a afectat suplimentar pe spaniol, cel care a cedat nervos in tiebreak-ul setului decisiv, la scorul de 8-5 pentru el. Carreno Busta a fost deranjat de faptul ca arbitrul partidei nu a luat decizia ca un punct sa se repete, dupa ce arbitrajul video a demonstrat ca mingea sa fusese in teren si nu afara, asa cum strigase arbitrul. Cu toate acestea, Nishikori lovise deja acea minge, iar spaniolului i-ar fi fost imposibil sa returneze.

Pablo Carreno Busta a pierdut urmatoarele patru puncte, iar japonezul a inchis meciul dupa o lupta incredibila de cinci ore. Spaniolul nu a acceptat infrangerea si a refuzat sa il salute pe arbitru la finalul partidei.

Ulterior, Carreno Busta si-a cerut scuze pentru ce s-a intamplat, spunand ca ceea ce s-a intamplat pe teren nu il reprezinta.

"In mod clar sunt foarte suparat pentru ca dupa cinci ore de lupta, dupa un meci de cinci ore, felul in care am parasit terenul nu este corect. Imi pare rau, parca nu am fost eu", a spus spaniolul la conferinta de presa.