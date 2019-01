"Simona e mai buna decat Serena Williams" Florin Caramavrov, dupa meciul uluitor de la Australian Open

Simona Halep a tavalit-o in setul 2 pe masiva Serena Williams, a transpirat-o prin loviturile diversificate, in timp ce americanca s-a bazat mai mult pe serviciul ucigator si pe returul barbatesc pe care-l trimitea pe serviciul doi al Simonei.

Mi-a placut meciul, nu si deznodamantul, dar am vazut o mare jucatoare, pe Simona Halep, tavalind o legenda in setul 2, o legenda de pe care curgeau rauri de transpiratie si de neputinta.

Simona a trimis mingi exceptionale, a plimbat-o stanga-dreapta pe Williams, s-a aparat eroic, a pus racheta ca un scut la „traznetele” venite din partea cealalta de fileu, a intors meciul in favoarea ei dupa un 1-6 in care am avut impresia ca pe teren e o masina de lovit mingi cu viteze supersonice, iar de cealalata parte – un om normal, care incearca sa joace tenis.



Citeste continuarea pe caramavrov.ro