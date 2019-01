Cum sarbatoreste Serena Williams victoria obtinuta cu liderul mondial la Australian Open! VIDEO

Serena Williams stie deja ce va face dupa calificarea in sferturile de finala la Melbourne!

Serena Williams s-a calificat in sferturi la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, dupa ce a invins-o pe Simona Halep, scor 6-1, 4-6, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 48 de minute de joc. In continuare, americanca o va intalni la Melbourne pe Karolina Pliskova.

Partida din sferturile de finala va avea loc de abia miercuri, iar Serena are timp, deci, sa sarbatoareasca victoria obtinuta contra liderului mondial din WTA. Alaturi de ea in Australia sunt si sotul si fiica ei, Olympia, iar cei trei planuiesc sa organizeze o seara de film pentru a se bucura de cea mai importanta victorie a Serenei de la revenirea in circuit.

Desi suna distractiv, Serena nu este atat de nerabdatoare sa vada un film alaturi de fiica ei, care are doar doua preferate: Frozen si Frumoasa si bestia. "Cred ca am vazut Frozen de 3000 de ori si Frumaosa si bestia de 4000 de ori. Pot recita, stiu toate melodiile. Oh, Doamne! Doar pe astea doua le vrea. Eu ii spun intotdeauna <Olympia, exista o multime de alte filme din care poti alege>, dar ea refuza tot mereu", a declarat Serena imediat dupa calificarea in sferturi.