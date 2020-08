PERICOL pentru romancele de la WTA Palermo! O jucatoare are CORONAVIRUS: comunicat oficial

Din articol Simona Halep s-a retras in ultimul moment de la WTA Palermo

Covid-19 loveste turneul WTA de la Palermo si o jucatoare a fost deja depistata pozitiv.

Simona Halep s-a retras pe ultima suta de metri de la turneul din Italia, insa alte cinci romance sunt prezente pe tabloul principal.

WTA a facut anuntul oficial:

"O jucatoare a fost pozitiva cu Covid-10 si s-a retras din turneu. Aceasta este asimptomatica. In urma acestor informatii, WTA, impreuna cu consilierii sai medicali si cu specialistul in boli infectioase din Clinica Mayo, si-a pus in imediat in aplicare planul de raspuns pentru Covid-19. Orice persoana se dovedeste pozitiva va ramane izolata pana cand este clarificata de un medic conform protocalelor stabilite si va primi un tratament medical adecvat", se arata in comunicatul WTA.

Halep a anuntat ca se retrage de la turneu din cauza pandemiei de Covid-19 si a facut anuntul pe retelele de socializare:

"Avand in vedere recenta crestere a cazurilor de COVID-19 din Romania si teama de calatorii internationale cu avionul in aceasta perioada, am luat dificila decizie de ma retrage de la turneul de la Palermo. Vreau sa multumesc directorului terenului si ministrului Sanatatii din Italia pentru eforturile facute pentru mine si sper ca turneul sa fie un succes," a scris Simona Halep pe Twitter.

Patricia Tig, Irina Begu, Sorana Cirstea, Gabriela Ruse si Laura Paar sunte cele cinci romance prezenta la Palermo pentru turneul WTA.

Primele trei sunt pe tabloul principal, in timp ce Gabriela Ruse si Laura Paar s-au calificat in turul doi al calificarilor de la Palermo.

Ruse a trecut in primul tur al calificarilor de Dalila Spiteri, din Italia, scor 7-5, 6-2, iar Laura Paar a invins-o pe Bibiane Schoofs, din Olanda, scor 6-1, 1-6, 6-2.

In turul doi al calificarilor, Ruse va evolua contra slovenei Kaja Juvan, iar Paar cu spaniola Aliona Bolsova.