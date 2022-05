Patrick Mouratoglou, impresionat de Simona Halep, după o lună de colaborare: „Nu vreau să-i schimb jocul. Ce face ea, o raritate”

Patrick Mouratoglou (51 de ani) a declarat că nu se uită la nimic în viață pe termen scurt, lăsând de înțeles că parteneriatul cu Simona Halep este menit să dureze mai mult decât s-ar fi așteptat, inițial.

Antrenorul francez cu origini grecești a dezvăluit că a rămas impresionat de calitățile umane ale Simonei Halep, pe care a numit-o „inteligentă, deschisă, blândă, autentică și având o educație solidă.”

„Am văzut-o pe Simona jucând de multe ori de-a lungul anilor. A jucat contra Serenei de numeroase ori. Am avut întotdeauna cea mai mare admirație pentru ea și pentru ceea ce a reușit. De asemenea, i-am apreciat jocul, loviturile, spiritul de luptă.

Nu îi cunoșteam personalitatea, dar când am început să discutăm, atunci când a venit la academia mea, am descoperit o persoană deosebită. Foarte inteligentă, deschisă, blândă, autentică. Văd că are o educație solidă, cu valori puternice. În lumea noastră, asta contează foarte mult.

Apoi am descoperit etica muncii ei, determinarea de a dori mereu să progreseze, să învețe, să devină mai bună, ceea ce este ceva extrem de rar, cu atât mai mult în cazul cuiva care deja a obținut atât de mult. Când am avut șansa unui tablou complet al personalității și jocului ei, în mintea mea nu m-am îndoit deloc,” a declarat Patrick Mouratoglou, într-un interviu acordat GSP.

„Nu vreau să-i schimb jocul. Simona a avut un succes uriaș cu stilul ei propriu. Facem însă unele ajustări. Scopul meu este să o fac să fie conștientă de atuurile pe care le are și să le folosească în cel mai bun mod posibil pentru a avea succes. Aș fi făcut același lucru și când era mai tânără. Aș fi avut ținta de a scoate maximum din marile ei calități,” a adăugat Patrick Mouratoglou.

Mouratoglou nu s-a ferit să relateze că dispune de o companie care efectuează analize statistice detaliate asupra tenisului mondial, pe care le folosește pentru a-și instrui mai eficient jucătorii care îi cer sfatul, la Academia Mouratoglou.

„Folosesc analiza video mult, la fel ca statisticile. Am creat o companie, Mouratoglou Analitics, care oferă analize statistice detaliate ce ajută la dezvoltarea jucătorilor, dar și la studierea și învingerea adversarilor. Felul în care operez cu Simona este însă adaptat la Simona. Primesc sute de informații și decid ce să îi spun și ce nu. Vreau să aibă mereu în minte lucruri simple pe care să le execute,” a completat Patrick Mouratoglou.

