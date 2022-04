3 motive pentru care parteneriatul dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou ar putea deveni unul pe termen lung 

Simona Halep și Patrick Mouratoglou au anunțat joi, 7 aprilie, începutul relației antrenor-sportivă, dar o parte din mesajul transmis de antrenorul francez pe Twitter le-a dat de gândit fanilor jucătoarei din România.

În comunicatul publicat pe rețelele sociale, Patrick Mouratoglou a menționat că se bucură că va putea antrena, după opt luni de inactivitate în circuitul WTA. „Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva,” au fost cuvintele redactate de Mouratoglou, care a ridicat semne de întrebare cu privire la durabilitatea colaborării dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou.

De ce parteneriatul dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou poate să întreacă așteptările

Simona Halep a lucrat alături de australianul Darren Cahill timp de 6 ani, în perioada 2015-2021, timp în care jucătoarea născută la Constanța nu doar că a devenit număr 1 WTA, poziție ocupată timp de 64 de săptămâni, și a cucerit două titluri de Grand Slam, primul, cu Darren Cahill în lojă, Roland Garros 2018.

Angajamentul asumat de Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) în decizia de a colabora cu Patrick Mouratoglou - un antrenor de elită în lumea tenisului feminin - vorbește de la sine.

Angajamentul Simonei Halep de a reveni în topul tenisului mondial

În primul rând, Simona Halep nu doar că a luat dificila decizie de a-și concedia antrenorii Adrian Marcu și Daniel Dobre, alături de care a reușit performanțe notabile în cariera sa - ascensiunea din 2013, respectiv titlul de la Wimbledon 2019 - dar a întregit transformarea alegându-l pe tehnicianul considerat de mulți cel mai bun din WTA.

Obligația morală a Simonei Halep față de propriile alegeri a fost de multe ori un factor important în dezvoltarea relațiilor sale cu diversele persoane care au ajutat-o în carieră, iar Patrick Mouratoglou pare a fi antrenorul care o poate ajuta pe Simona Halep să înțeleagă tenisul dintr-o altă perspectivă - posibil mai ofensivă - iar acest lucru i-ar putea contura Simonei Halep o imagine și mai clară asupra excelenței în tenis.

Ce înseamnă succesul pentru Simona Halep în 2022

„Succes ar însemna să mă întorc în top 10 WTA. Acesta este principalul obiectiv și, de fapt, și singurul. Tot ce va veni pe lângă va fi un bonus, dar ne focalizăm pe revenirea în top 10,” spunea jucătoarea din România într-un interviu acordat în primele zile ale acestui an.

Obiectivul propus scade presiunea exercitată asupra umerilor săi și a noului antrenor și poate reprezenta tocmai nivelul optim de stres la care începutul parteneriatului dintre Halep și Mouratoglou să fie expus, în consecință ar putea constitui fundația unei relații de lungă durată de succes în circuitul de elită al tenisului feminin.

Profesionalismul antrenorului Patrick Mouratoglou

În al doilea rând, Patrick Mouratoglou a condus-o pe Serena Williams înspre 13 din cele 23 de titluri de Grand Slam cucerite de sportiva din Michigan.

Implicat emoțional la fiecare partidă jucată de Serena Williams (40 de ani, 246 WTA), Patrick Mouratoglou a reușit să o motiveze pe jucătoarea din SUA, în condițiile în care, în anumite sezoane, impresia generală a fost că victoriile au devenit plictisitor de ușoare pentru americancă în WTA.

Dedicarea acestuia față de tenis, la 51 de ani, transpare nu doar din maniera în care a motivat-o constant pe Serena Williams, ci și din cuvintele prin care a anunțat parteneriatul cu Simona Halep, Mouratoglou vorbind despre antrenorat ca fiind „pasiunea vieții sale,” lucru confirmat și din desele prezențe ale jucătorilor de top la Academia de Tenis Mouratoglou.

Serena Williams, mai preocupată de afaceri și să explice de ce vrea să fie plătită în Bitcoin, decât de tenis

În al treilea rând, colaborarea așa-zisă pe termen scurt dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou se poate extinde pe o perioadă nedeterminată nu doar având în vedere pofta de victorie a celor doi, cât și saturația experimentată de Serena Williams.

Dacă majoritatea jucătoarelor fac totul pentru a-și ajusta corpurile și ritmul competițional la întrecerile de zgură care urmează în lunile următoare, Serena Williams este prezentă la Conferința Bitcoin de la Miami, unde vorbește pe larg despre intențiile sale investiționale și de ce preferă să fie plătită în Bitcoin.

„Mă interesează domeniul criptomonedelor, în special Bitcoin. Nu te gândești că Bitcoin e în preajmă de atât timp, dar a trecut mai mult de un deceniu. Bitcoin iese în evidență, pentru că e unic și diferit,” a spus Serena Williams în după-amiaza zilei de joi, 7 aprilie, în cadrul Conferinței Bitcoin de la Miami, Florida.

Cu o avere estimată la peste $240 de milioane, Serena Williams este un actor important în piața financiară americană, deschizându-și o agenție de venture capital, Serena Ventures, prin care vrea să profite inteligent atât de pe urma brand-ului personal, cât și de explozia jetoanelor non-fungibile, produselor corelate cu apariția Web 3 sau ascensiunea criptomonedelor.

Lipsă de motivație a Serenei Williams, un factor crucial în această poveste

„Am 23 de titluri de mare șlem în dreptul numelui meu, mai multe decât oricare altă jucătoare în activitate. Să câștig a devenit acum o dorință, și nu mai e o necesitate.

M-am bucurat de atenție. Sunt obișnuită să primesc atenție negativă din partea presei și a criticilor, dar acum a fost diferit. M-am așezat într-un nou stil de viață. Am fost relaxată, cât timp nu am jucat, stând acasă. A fost minunat,” a dezvăluit Serena Williams într-un articol intitulat „Cum și-a salvat Serena Williams propria viață”, publicat în revista Elle.

Serena Williams rămâne cu un Grand Slam în spatele australiencei Margaret Court, în clasamentul all-time care numără titlurile de mare șlem câștigate. Dar va avea americanca răbdarea de a se mai sacrifica încă o dată, doar pentru șansa de a o egala pe Margaret Court?

Totuși, un semn de întrebare rămâne: ce va face Patrick Mouratoglou în scenariul în care Serena Williams va reveni în circuit și își va dori să-l reangajeze ca antrenor?

Serena Williams ar vrea să joace două Grand Slam-uri în 2022: la Wimbledon și US Open

Într-un Instastory în care s-a prezentat alături de Aaron Rodgers, quarterback-ul echipei de fotbal american, Green Bay Packers, Serena Williams a lăsat de înțeles că va concura în această vară la Wimbledon.

„Am vorbit despre revenirea mea și el mă îndeamnă să mă pregătesc pentru Wimbledon. Abia aștept!” a spus Serena Williams. Întrebată de Rodgers dacă va juca la US Open în acest an, Serena Williams a replicat: „Wimbledon e înaintea US Open, trebuie să joc întâi la Wimbledon. Am emoții!” a spus Serena Williams, notează The Guardian.

Serena Williams nu a mai jucat niciun meci oficial din 29 iunie 2021, când s-a retras, din cauza unei accidentări, în primul set al turului întâi de la Wimbledon, jucat în compania Aliaksandrei Sasnovich.