Patrick Mouratoglou conturează portretul Simonei Halep: ce apreciază antrenorul francez cel mai mult la noua sa elevă

Joi, 7 aprilie 2022 a fost ziua în care Patrick Mouratoglou și Simona Halep au decis să înceapă un parteneriat pe perioadă nedeterminată. Fostul tehnician al Serenei Williams a descris-o în cuvinte admirative pe noua sa elevă, Simona Halep, în fața fanilor tenisului din România, veniți în Cluj-Napoca să îl audă în persoană.

Antrenorul francez cu origini grecești a declarat că apreciază, în primul rând, generozitatea Simonei Halep, atât în interacțiunile sale cu oamenii, cât și în ce privește efortul depus în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis. Curajul și reziliența au fost celelalte caracteristici ale Simonei Halep pe care Patrick Mouratoglou le-a lăudat.

Patrick Mouratoglou: „I-am mulțumit Simonei, pentru că, datorită ei, iubesc din nou meseria de antrenor.”

„Aș spune că e generoasă, în primul rând. E incredibil de generoasă, în orice face. Face totul 100%. Nu e generoasă doar cu oamenii, ci și cu efortul, indiferent de ce efort vorbim. Nu poate face lucrurile doar pe jumătate. Apoi o definește și curajul. Și reziliența, dar cele două merg împreună și o definesc ca persoană,” a precizat noul antrenor al Simonei Halep despre eleva sa, în fața fanilor tenisului din România.

„Le-am spus celor apropiați că probabil Serena va fi ultima mea jucătoare. Și apoi a apărut această doamnă. A venit la academia mea, am luat prânzul și am avut o conexiune foarte bună. Am venit să văd 15 minute din antrenamentul ei și mi-a plăcut mult. Doar m-am uitat. M-am întors și a doua zi, m-am uitat mai mult și mi-a plăcut și mai mult. Și a treia zi am luat racheta și i-am spus câteva lucruri.

Și am trăit emoții incredibile fiind pe teren cu ea. M-am gândit: ‘wow, nu am terminat deloc cu asta’. Și i-am spus: ‘mulțumesc, pentru că datorită ție iubesc din nou meseria pe care o iubesc așa mult, și credeam că n-o mai iubesc’”, a spus Patrick Mouratoglou, la Cluj-Napoca, în cadrul unui discurs special ținut în 10 iunie 2022, potrivit Treizecizero.

Cel mai important succes bifat de Simona Halep sub comanda lui Patrick Mouratoglou a fost turneul WTA 1000 câștigat la Toronto, la începutul lunii august.