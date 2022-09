„Se vede în ochii mei!” Reacțiile Simonei Halep și a lui Patrick Mouratoglou la retragerea Serenei Williams 

Simona Halep și Patrick Mouratoglou au reacționat pe Twitter la retragerea Serenei Williams.

În dimineața zilei de 3 septembrie, multipla campioană de Grand Slam a fost eliminată de Ajla Tomljanovic, scor 7-5, 6-7 (4), 6-1, la finalul unei partide din cadrul turului 3 al Openului American care a durat nu mai puțin de trei ore și cinci minute.

„Puteți citi în ochii mei respectul și admirația pe care le port acestei campioane excepționale. Succes în restul vieții tale, Serena Williams,” a fost mesajul transmis jucătoarei din Michigan de către sportiva din Constanța.

10-2 pentru Serena Williams este scorul întâlnirilor directe dintre campioana americană și Simona Halep.

You can read the respect and the admiration for this exceptional champion in my eyes. Good luck for the rest of your life @serenawilliams pic.twitter.com/TBfeWeN6j9

Antrenor al Serenei Williams timp de aproximativ un deceniu, Patrick Mouratoglou s-a alăturat vedetelor care au omagiat-o pe Serena Williams, cu ocazia ultimului meci oficial jucat.

„Ce călătorie a fost! Îți mulțumesc pentru tot. Îți urez tot ce e mai bun pentru următorul capitol din viața ta,” a completat Patrick Mouratoglou, transmițând un mesaj similar celui publicat de Simona Halep.

What a ride it has been. Thank you for everything. I wish you the very best for the next chapter! pic.twitter.com/Ap2zcyQqiP