Asemănările uluitoare între Serena Williams și Simona Halep, la începuturile colaborărilor cu Patrick Mouratoglou

În 2012, Serena Williams pierdea în primul tur al competiției de mare șlem de la Roland Garros în fața franțuzoaicei Virginie Razzano, iar eșecul dureros a pus-o pe gânduri într-atât de intens pe jucătoarea americană încât aceasta nu a părăsit camera de hotel timp de trei zile, după încheierea partidei.

La scurt timp după, multipla campioană de Grand Slam a decis să înceapă colaborarea cu Patrick Mouratoglou, iar vorbele sale din cadrul prefaței scrise în cartea lui Mouratoglou „The Coach”, se aseamănă izbitor cu percepția Simonei Halep asupra antrenorului francez. Revirimentul Serenei a fost aproape instant, americanca reușind să câștige Wimbledonul în 2012, atât la simplu, cât și la dublu, dar și două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Londra.

Serena Williams și Simona Halep, scoase din impas de Patrick Mouratoglou, la o distanță de zece ani

La fel ca Serena Williams, Simona Halep l-a angajat pe Patrick Mouratoglou într-o perioadă în care simțea că nu reușește să își regăsească forma și motivația de odinioară.

Modul în care Serena și Simona au observat impactul adus de Mouratoglou în jocul lor este extrem de similar, în ciuda faptului că începuturile celor două colaborări sunt separate de o distanță de un deceniu.

Simona Halep: „Simt că mă pot identifica cu el, că are suficientă putere pentru a mă ghida.”

„Am descoperit această academie, care m-a dus înapoi la vârsta de 15-16 ani. Am din nou focul interior pentru tenis și, văzându-i pe copii că fac totul pentru a ajunge în top, m-a hrănit și pe mine, am avut nevoia de a vedea asta,” a adăugat Simona Halep pentru Tennis Majors.

„Simt că mă pot identifica cu el, că are suficientă putere pentru a mă ghida. Aveam nevoie de o persoană care mă poate conduce,” a spus, în final Simona Halep, despre noul său antrenor, Patrick Mouratoglou.

Serena Williams: „Patrick avea încredere în mine, nu se temea de nimic și era foarte motivat. Aveam impresia că-l ascultam pe tata.”

„M-am intersectat adeseori cu Patrick Mouratoglou; acest antrenor mă tulbura. Avea incredibila calitate de a-și determina elevii să progreseze, să depășească momentele cruciale, știind să-i conducă spre obținerea celui mai înalt nivel de joc.

Patrick părea să nu se teamă de nimic și era o persoană foarte plăcută, iar eu aveam mereu tendința să dau nas în nas cu el.

Am îndrăgit întotdeauna Franța, cultura și modul de viață al francezilor. Și, pentru că dispuneam de un apartament micuț la Paris și hotărâsem să mă întorc pe terenul de antrenament, am fost tentată să rămân acolo. Dar ce trebuia să fac în continuare? Exact într-o asemenea clipă de nehotărâre mi-a venit o idee. De ce să nu lucrez cu Patrick Mouratoglou?

Așa că l-am căutat la academia lui de tenis, acolo unde am început să joc în compania a doi dintre sparring partners care lucrau pentru acesta.

Patrick s-a dovedit amabil, sensibil și deschis, mai puțin distant. Pe când mă însoțea pe teren, mi-am spus: „Uau! De ce să nu-mi dea sfaturi în continuare?”

Nu o să uit niciodată această primă zi de antrenament împreună și ceea ce m-a mirat a fost faptul că nu mi-l amintesc rostind ceva. Patrick a păstrat permanent tăcerea. M-am îndreptat către el și i-am spus: „Dacă vrei să intervii, nu ezita. Sunt aici să învăț și sunt gata să ascult noile propuneri.”

Nu-mi amintesc exact ce anume s-a întâmplat, nici ce mi-a răspuns Patrick, dar știu că mi-a plăcut enorm dialogul nostru. Aveam impresia că-l ascultam pe tata. El avea încredere în mine, nu se temea de nimic și era foarte motivat.

Când a început Wimbledon, mi-am câștigat meciurile, dar nu fără dificultate. Aveam destul de puțină încredere în mine, eram bolnavă, nu mă simțeam în apele mele. M-am calificat totuși în sferturile de finală la simplu și la dublu. Înainte de meci, Patrick mi-a spus: „Până acum am văzut o Serena mediocră. Vreau să o văd pe Serena cea grandioasă. Nu mi-ai arătat-o încă. Am văzut-o la televizor, însă acum a venit clipa să o văd pe teren. Ai nevoie de ea ca să câștigi partida.”

Avea perfectă dreptate. Mă dovedisem extrem de pasivă toată săptămâna. Trebuia să mă conving că eram cea mai bună.

Din acel moment, mi-am impus să cred asta, iar după aceea Patrick m-a ajutat întotdeauna s-o redescopăr pe adevărata Serena, marea campioană.

„Asta însemna că mă aflam sub tutela lui Patrick Mouratoglou. Omul care câștigă.”

În 2012, am câștigat turneul de la Wimbledon atât la simplu, cât și la dublu, am triumfat la Jocurile Olimpice de la Londra în ambele probe, m-am impus în finala de la simplu la US Opem și am dominat și proba individuală a Turneului Campioanelor de la sfârșitul sezonului WTA.

Foarte rapid am redevenit numărul unu mondial.

Asta însemna că mă aflam sub tutela lui Patrick Mouratoglou. Omul care câștigă.

Patrick are o capacitate unică de a analiza fiecare situație și de a descoperi soluțiile care se potrivesc tuturor jucătorilor cu care lucrează, indiferent că este vorba despre tenismeni profesioniști, amatori sau juniori. El reușește să ne transmită acea încredere naturală pe care o emană.

Patrick nu este un mare antrenor, ci unul fenomenal. Mai mult, el s-a dovedit un om cu un caracter foarte frumos. Dacă i s-ar lua tot ce are, el ar rămâne neschimbat.

Și aș mai dori să adaug ceva: indiferent de jucători, cu toții se simt îngroziți în fața ideii că trebuie să înfrunte un adversar antrenat de Mouratoglou,” a scris Serena Williams în prefața cărții lui Patrick Mouratoglou, tradusă de Valentin Protopopescu în limba română.

Dacă istoria se va repeta, Simona Halep va câștiga în curând un titlu major

Având în vedere că impactul lui Patrick Mouratoglou a fost uriaș în cariera Serenei Williams, care a câștigat Wimbledonul și Jocurile Olimpice în primele luni de colaborare, succesul Simonei Halep de la Toronto se poate dovedi suficient pentru a confirma un start bun de parteneriat între româncă și antrenorul francez.

În contextul dat, Simona Halep nu duce lipsă de motivație, dorindu-și să câștige un Grand Slam pe suprafață hard. Românca va avea două șanse la împlinirea acestui vis în următoarele cinci luni, cu ocazia desfășurării US Open 2022 (29 august - 11 septembrie) și Australian Open 2023 (16 - 29 ianuarie).