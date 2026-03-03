GALERIE FOTO Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”

Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat” Superliga
Procesul de reconstrucție al stadionului Dinamo a început în luna ianuarie a acestui an, după o lungă perioadă de așteptare.

stadion DinamoNoul stadion Dinamo
Lucrurile s-au mișcat destul de repede și, într-o lună, constructorul a demolat deja o bună parte din ”bătrânul” stadion. Tribuna a doua, dar și ambele peluze, sunt deja la pâmânt, urmând ca în scurt timp să înceapă și demolarea tribunei zero.

Procesul de modernizare va fi mai amplu, implicând și o bună parte din Parcul Sportiv Dinamo, motiv pentru care o parte din accesul în complex va fi blocată.

CS Dinamo București a anunțat, pe rețelele de socializare, că accesul în complex de pe ”Barbu Văcărescu” va fi blocat timp de șase zile. Motivul? Se va demola vechea poartă de intrare.

Lucrurile se mișcă pe șantierul de la stadionul Dinamo

„ȘANTIERUL DINAMO. Șase zile acces auto blocat în Dinamo: se demolează poarta de acces din Strada Barbu Văcărescu 

Având în vedere derularea etapei 1 privind desființarea (demolarea) clădirilor din Complexul Sportiv DINAMO București, în cadrul obiectivului de investiții Construire Arenă Sportivă Multifuncțională pentru CS Dinamo București, vă informăm că, în perioada 04.03 - 09.03.2026, accesul auto în complex va fi interzis.

În această perioadă se vor executa lucrări de demolare a porții de acces din strada Barbu Văcărescu și a celor două cabine existente în stânga și în dreapta acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat tuturor celor care desfășoară zilnic activități sportive în Dinamo, dar este o etapă necesară în edificarea noii arene multifuncționale”, a transmis CS Dinamo.

Costurile totale ale stadionului Dinamo vor fi de 172.000.000, urmând ca acesta să fie al doilea cel mai scump stadion din țară, după Arena Națională.

Arena va avea peste 25.000 de locuri și va dispune de următoarele facilități:

  • parcare pentru publicul VIP, cu aproape 200 locuri
  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații speciale pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • spații speciale pentru spectatorii cu dizabilități
  • o boxă generoasă pentru presă
  • tribunele ar urma să fie integral acoperite

FOTO / Facebook Noul stadion ”Dinamo”

