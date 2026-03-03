Lucrurile s-au mișcat destul de repede și, într-o lună, constructorul a demolat deja o bună parte din ”bătrânul” stadion. Tribuna a doua, dar și ambele peluze, sunt deja la pâmânt, urmând ca în scurt timp să înceapă și demolarea tribunei zero.

Procesul de modernizare va fi mai amplu, implicând și o bună parte din Parcul Sportiv Dinamo, motiv pentru care o parte din accesul în complex va fi blocată.

CS Dinamo București a anunțat, pe rețelele de socializare, că accesul în complex de pe ”Barbu Văcărescu” va fi blocat timp de șase zile. Motivul? Se va demola vechea poartă de intrare.

Lucrurile se mișcă pe șantierul de la stadionul Dinamo

„ȘANTIERUL DINAMO. Șase zile acces auto blocat în Dinamo: se demolează poarta de acces din Strada Barbu Văcărescu

Având în vedere derularea etapei 1 privind desființarea (demolarea) clădirilor din Complexul Sportiv DINAMO București, în cadrul obiectivului de investiții Construire Arenă Sportivă Multifuncțională pentru CS Dinamo București, vă informăm că, în perioada 04.03 - 09.03.2026, accesul auto în complex va fi interzis.

În această perioadă se vor executa lucrări de demolare a porții de acces din strada Barbu Văcărescu și a celor două cabine existente în stânga și în dreapta acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat tuturor celor care desfășoară zilnic activități sportive în Dinamo, dar este o etapă necesară în edificarea noii arene multifuncționale”, a transmis CS Dinamo.