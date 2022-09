„Simona mă inspiră!” Patrick Mouratoglou, mesaj deosebit, de ziua de naștere a elevei sale 

Antrenor al Simonei Halep din luna aprilie, Patrick Mouratoglou s-a declarat inspirat de sportiva din România.

Simona Halep, jucătoarea care a reaprins pasiunea lui Patrick Mouratoglou pentru antrenorat

În ziua în care jucătoarea din România a împlinit 31 de ani, antrenorul francez cu origini grecești a transmis un mesaj deosebit despre Simona Halep, scriind pe rețelele sociale următoarele cuvinte: „La mulți ani uneia dintre jucătoarele care m-au inspirat cel mai mult în viața mea,” a punctat Mouratoglou.

Sub comanda lui Patrick Mouratoglou, Simona Halep a câștigat un titlu de categorie WTA 1000, la Toronto, în prima parte a lunii august, după o finală adjudecată în defavoarea braziliencei Beatriz Haddad Maia.

„Aș spune că e generoasă, în primul rând. E incredibil de generoasă, în orice face. Face totul 100%. Nu e generoasă doar cu oamenii, ci și cu efortul, indiferent de ce efort vorbim. Nu poate face lucrurile doar pe jumătate. Apoi o definește și curajul. Și reziliența, dar cele două merg împreună și o definesc ca persoană,” a precizat noul antrenor al Simonei Halep despre eleva sa, în fața fanilor tenisului din România.

„Le-am spus celor apropiați că probabil Serena va fi ultima mea jucătoare. Și apoi a apărut această doamnă. A venit la academia mea, am luat prânzul și am avut o conexiune foarte bună. Am venit să văd 15 minute din antrenamentul ei și mi-a plăcut mult. Doar m-am uitat. M-am întors și a doua zi, m-am uitat mai mult și mi-a plăcut și mai mult. Și a treia zi am luat racheta și i-am spus câteva lucruri.

Și am trăit emoții incredibile fiind pe teren cu ea. M-am gândit: ‘wow, nu am terminat deloc cu asta’. Și i-am spus: ‘mulțumesc, pentru că datorită ție iubesc din nou meseria pe care o iubesc așa mult, și credeam că n-o mai iubesc’”, a spus Patrick Mouratoglou, la Cluj-Napoca, în cadrul unui discurs special ținut în 10 iunie 2022, potrivit Treizecizero.