„Simona m-a încurajat!” Patrick Mouratoglou îl va antrena pe Holger Rune: ce se întâmplă cu Simona Halep în continuare

Patrick Mouratoglou a anunțat public începerea unei colaborări cu tânărul tenismen danez, Holger Rune. Jucătorul de 19 ani, clasat pe locul 27 ATP are un titlu ATP în palmares, cucerit la Munchen, în acest an.

La US Open 2021, Holge Rune a atras atenția, intrând pe Stadionul Arthur Ashe cu o plasă de rafie, în locul unei genți de sport, când a jucat în primul tur, contra sârbului Novak Djokovic.

În 2022, Holger Rune a reușit primul rezultat mare în turneele de Grand Slam, atingând faza sferturilor de finală ale competiției de la Roland Garros, unde a fost învins de Casper Ruud, finalistul ediției din acest an.

„În timp ce Simona Halep își pune timp deoparte pentru recuperare, m-a încurajat să caut o nouă colaborare. Sunt fericit să anunț că mă voi alătura echipei lui Holger Rune. Sunt încântat să încep să lucrez cu el. Am avut o legătură specială, încă din prima zi în care ne-am cunoscut, când avea doar 13 ani,” a scris Patrick Mouratoglou, în anunțul oficial, publicat pe Twitter.

While @Simona_Halep takes time to recover, she encouraged me to seek a new collaboration.

Today, I’m pleased to announce that I’m joining @holgerrune2003’s team.

I’m really excited to start working with Holger. We’ve had a special bond since the day we met, when he was just 13. pic.twitter.com/Iv5IBG2Wko