Mijlocașul moldovean cu cetățenie română Danu Spătaru (31 de ani) s-a despărțit în decembrie de echipa Spartanii Sportul după încheierea Fazei I din Super Liga Moldovei, iar astăzi a semnat cu Neman Grodno, deținătoarea Cupei din Belarus.

Contractul lui Spătaru cu Neman Grodno se întinde pe durata unui singur sezon, 2026 (campionatul din Belarus se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic).

În prima jumătate a acestui sezon, Spătaru a evoluat deja la două echipe: pentru Petrocub Hîncești în patru meciuri din campionat și Conference League, plus încă 11 meciuri pentru Spartanii Sportul, inclusiv unul în Cupa Moldovei.

Apariție meteorică la Dinamo

Trecut prin România și pe la Astra Giurgiu și Poli Iași, mijlocașul ofensiv a fost legitimat, în returul sezonului 2016-2017, la Dinamo, dar în ”Ștefan cel Mare” nu a evoluat decât în două meciuri din play-off-ul Ligii 1 și într-un meci din Cupa României.

Spătaru a fost al doilea moldovean care a evoluat pentru prima echipă din ”Ștefan cel Mare” în Liga 1, după o altă apariție meteorică, Valeriu Andronic de la începutul anilor 2000.

Danu Spătaru, dragoste cu năbădăi la Milsami Orhei

În iulie 2022, Spătaru a semnat cu Milsami Orhei, dar a plecat la sfârșitul lunii, după doar 26 de zile la echipă, timp în care însă a reușit inclusiv să înscrie două goluri în preliminariile Conference League.

În februarie 2023, a revenit la Milsami. Între cele două experiențe de la Orhei, moldoveanul cu 22 de selecții la națională a fost legitimat în Uzbekistan, la AGMK Olmaliq.

Apoi, Spătaru a plecat iar de la echipa din Orhei în iulie 2023, când a semnat cu polonezii de la Radunia Stezyca, pentru a reveni în iulie 2024 la Milsami, care i-a reziliat contractul în ianuarie 2025, după 29 de meciuri, 8 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile!

Toate aceste transferuri de mai sus au fost la vremea lor definitive, nu sub formă de împrumut.

Foto: ФК Нёман Гродна