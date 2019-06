"Oricine se poate impune in absenta Serenei Williams!" Nick Bollettieri, despre fenomenul din WTA in acest sezon

Nick Bollettieri a vorbit despre lipsa unei jucatoare care sa domine circuitul feminin de tenis.

Nick Bollettieri, unul dintre cei mai mari antrenori de tenis din istorie, care a colaborat printre ale nume mari si cu surorile Williams, a declarat ca circuitul feminin de tenis este mai deschis ca oricand. Americanul in varsta de 87 de ani este de parere ca odata ce Serena Williams nu mai are aceeasi constanta in circuit, oricine poate triumfa la orice competitie, fiind foarte dificil de a da un pronostic.



"Oricine poate castiga. Daca Serena Williams nu este sanatoasa si nu se poate deplasa asa cum isi doreste, totul este deschis in circuitul WTA. Este aproape imposibil sa dai un pronostic, iar asta pentru ca sunt atatea jucatoare care se pot impune la orice competitie din calendar", a declarat Nick Bollettieri pentru publicatia americana, tennisworldusa.org.

Cine s-a impus la turneele importante din WTA in acest an pana acum:



Shenzhen - Aryna Sabalenka

Auckland - Julia Goerges

Brisbane - Karolina Pliskova

Sydney - Petra Kvitova

Hobart - Sofia Kenin

Australian Open - Naomi Osaka

Newport Beach - Bianca Andreescu

Hua Hin - Dayana Yastremska

St Petersburg - Kiki Bertens

Doha - Elise Mertens

Dubai - Belinda Bencic

Budapesta - Alison Van Uytvanck

Guadalajara - Veronika Kudermetova

Acapulco - Yafan Wang

Indian Wells - Bianca Andreescu

Miami - Ashleigh Barty

Charleston - Madison Keys

Monterrey - Garbine Muguruza

Lugano - Polona Hercog

Bogota - Amanda Anisimova

Anning - Saisai Zheng

Istanbul - Petra Martic

Stuttgart - Petra Kvitova

Rabat - Maria Sakkari

Praga - Jil Teichmann

Madrid - Kiki Bertens

Roma - Karolina Pliskova

Strasbourg - Dayana Yastremska

Nurnberg - Yulia Putintseva

Roland Garros - Ashleig Barty

Bol - Tamara Zidansek