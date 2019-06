Serena Williams, OUT de la Wimbledon?! Anuntul facut de Patrick Mouratoglou: "Trebuie sa rezolvam problemele medicale"

Serena Williams este incerta pentru cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon.

Continua problemele pentru Serena Williams, a anuntat antrenorul americancei, Patrick Mouratoglou. Tehnicianul francez a marturisit pentru ESPN ca eleva lui, in varsta de 37 de ani, ar putea lipsi de la aceasta editie a turneului organizat la All England Club, fapt care ar fi cu adevarat problematic pentru ea in clasamentul WTA. Serena a disputat anul trecut la Wimbledon marea finala cu Angelique Kerber, pe care a pierdut-o, insa a acumulat in ierarhie nu mai putin de 1300 de puncte.

In acest moment, Serena este clasata pe pozitia a 11-a, cu 3411 puncte. Daca nu va participa la Wimbledon, Serena ar iesi din Top 20 WTA. Mouratoglou a marturisit ca Serena resimte in continuare probleme medicale, motiv pentru care s-ar putea retrage de la turneul de Grand Slam, penultimul din acest sezon competitional. Anul acesta, Serena nu a convins prin evolutiile ei. De altfel, de la Roland Garros a fost eliminata inca din turul trei de catre Sofia Kenin, scor 2-6, 5-7. Mai mult, din turneele de la Indian Wells, Miami si Roma a hotarat sa se retraga.

Patrick Mouratoglou confirma ca Serena Williams ar putea abandona la Wimbledon

"Nu sunt sigur daca Serena va juca la Wimbledon. Este accidentata, iar obiectivul nostru principal este sa evitam durerile si accidentarile. Daca va putea juca bine, daca nu, nu-i o problema. Trebuie sa rezolvam problemele medicale si apoi sa ne gandim la turnee. Putem sari peste Wimbledon", a afirmat Mouratoglou in direct pentru ESPN.