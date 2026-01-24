”Câinii” au plecat cu toate cele trei puncte grație reușitelor semnate de Raul Opruț. Fundașul stânga de la Dinamo a punctat cu două execuții superbe, din afara careului, și i-a dus pe ”roș-albi” pe primul loc cel puțin pentru o zi.



Universitatea Craiova poate trece, din nou, pe prima poziție dacă va trece de FC Botoșani în meciul programat sâmbătă, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Și Rapid o poate depăși pe Dinamo, dacă va câștiga la Arad, cu UTA.



Dinamo poate rămâne fără Zeljko Kopic



Rezultatele remarcabile ale lui Dinamo din ultima perioadă îi pot aduce oferte tentante lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul care o pregătește echipa de mai bine de doi ani. Impresarul Ioan Becali a anunțat că a discutat deja cu câteva cluburi pe această temă.



„Locul lui e şi la Dinamo. Dar nu poate să îl ţină din calea unei oferte de un milion salariu. Trebuie să înţeleagă. Probabil în vară pleacă, da. Am câteva echipe şi aştept să văd cum termină campionatul. Am vorbit cu câteva cluburi şi vedem. Dinamo era praştie, uite-l unde e.



Şi cu puţin jucători. El nu are două echipe cum au Craiova sau FCSB. Are 11 şi încă 4-5 pe care nu ştie cum să-i combine. Dacă Clujul şi FCSB au pretenţii să intre în play-off, automat au pretenţia şi la titlu”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.ro.



Kopic a preluat echipa în luna decembrie a anului 2023, în primul sezon de după revenirea în Superligă. În primul an, a salvat echipa de la retrogradare după un baraj câștigat cu Csikszereda, iar apoi a reușit să prindă un loc de play-off.



Este al treilea sezon pentru Dinamo cu Kopic pe bancă, iar echipa speră la primul titlu de campioană după 19 ani. Până acum, croatul a strâns 92 de partide pe banca tehnică a ”câinilor” (37 de victorii, 32 de rezultate de egalitate și 23 de înfrângeri).



Fotbalistul lăudat de Zeljko Kopic după Hermannstadt - Dinamo: ”Merită din plin creditele”



După meci, Zeljko Kopic a apreciat evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că Raul Opruț, marcatorul celor două goluri pentru ”câini”, merită toate creditele pentru victoria lui Dinamo.



„Mă bucur că suporterii noștri au fost aici, au fost fantastici, felicitări. El (n.r. Opruț) merită tot creditul, pentru că a avut două execuții excelente.



Avem stilul nostru de joc, știm ce facem la antrenamente. Luăm în considerare toți jucătorii pe care îi avem și care sunt conectați la ce se întâmplă”, a spus Kopic.

