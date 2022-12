Cum au reacționat Agassi, Cahill și Mouratoglou la moartea antrenorului Nick Bollettieri 

„Sunt foarte întristat de pierderea lui NickBollettieri. Familia tenisului a pierdut pe cineva foarte important astăzi, cineva care a făcut ca industria noastră să crească și a deschis oportunități pentru antrenori și jucători. Ne vom aminti de omul special care ai fost și ne va fi dor de tine,” a comunicat actualul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou.

A pioneer, a visionary, a believer and a leader. Most importantly, a great coach and man that had time for anyone who loved tennis. RIP Nick. You will be missed by us all but remembered forever as a legend of our sport ????https://t.co/YN9Dg1uZwL