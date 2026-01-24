Luis Henrique a trăit un coșmar în victoria lui Inter cu Pisa, scor 6-2. Brazilianul a fost schimbat de Cristi Chivu în prima repriză, fiind considerat vinovat pentru startul slab al milanezilor.



În timp ce vestiarul „nerazzurrilor” sărbătorește o revenire de senzație vineri seară, pentru un fotbalist partida de pe „Giuseppe Meazza” a fost un capăt de linie. Titularizat de antrenorul român în banda dreaptă, Luis Henrique a rezistat pe teren doar 34 de minute. Prestația sa a fost catalogată drept „dezastruoasă” și „dăunătoare” pentru echipă, brazilianul fiind depășit total de miza jocului într-un moment în care Pisa conducea surprinzător cu 2-0.



Cristi Chivu a decis să nu mai aștepte pauza și a făcut o modificare tactică ce avea să se dovedească sclipitoare. Tehnicianul l-a scos pe Henrique și l-a aruncat în luptă pe Federico Dimarco, mutare care a schimbat instantaneu dinamica partidei.



Schimbarea care a decis totul



Imediat după ieșirea brazilianului, Inter a renăscut. Dimarco, intrat pe poziția sa, a pasat decisiv pentru golul de 2-2 al lui Lautaro Martinez și a înscris ulterior pentru 4-2, contribuind la o victorie categorică. Contrastul dintre jocul șters al lui Henrique, considerat de o „inadecvare totală”, și eficiența înlocuitorului său îi dă mari bătăi de cap mijlocașului dreapta, care pare să fi pierdut definitiv încrederea lui Chivu.

