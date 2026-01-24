În martie 2024, Olimpiu Moruțan a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile, când evolua pentru Ankaragucu. A ratat atunci și Campionatul European din Germania cu echipa națională de fotbal a României.



Moruțan și-a revenit din accidentare abia în decembrie 2024, iar primele meciuri le-a jucat pentru Pisa, care l-a adus sub formă de împrumut de la Ankaragucu chiar dacă era accidentat.



După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut”



În interviul de prezentare la Rapid, Olimpiu Moruțan a vorbit și despre accidentarea pe care a suferit-o în 2024. Fotbalistul a indicat faptul că nu mulți ar fi rezistat chinurilor prin care a fost supus în perioada în care a stat pe bară.



”Nu cred că dacă era altcineva în locul meu rezista prin ce am trecut eu. Dar mereu am fost pozitiv și mi-am dorit să vină momentul în care îmi revin și sunt sută la sută.



Ce am avut nevoie cel mai mult acum e să am jocuri în picioare, să prind ritmul de oc și sper să mă eliberez, așa, să spunem, de toată situația.



Nu am jucat niciodată aici (n.r. în Giulești), dar sper să o fac bine. Am primit multe mesaje din partea fanilor, m-au susținut și mi-au urat 'Bine ai venit!'”, a spus Olimpiu Moruțan.



După ce s-a terminat împrumutul la Pisa în sezonul 2024/25, pentru Moruțan s-a încheiat și capitolul Turcia. Aris Salonic l-a transferat liber de contract în vara lui 2025 și l-a cedat gratis la șase luni distanță la Rapid.

