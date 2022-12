Doliu în lumea tenisului: a murit legendarul antrenor, Nick Bollettieri. I-a antrenat inclusiv pe Gabriel Trifu și Horia Tecău

Surorile Williams, Jim Courier, Andre Agassi, Monica Seles, Maria Sharapova, Horia Tecău sau Jaqueline Cristian sunt doar câțiva dintre jucătorii care au fost pregătiți, la un moment dat, de antrenorul american cu origini italienești, Nick Bollettieri.

În seara zilei de duminică, 4 decembrie 2022, reputatul tehnician, Nick Bollettieri s-a stins din viață, la vârsta de 91 de ani. Decesul a avut loc la Bradenton, în Florida.

Nick Bollettieri a antrenat o sumedenie de campioni de Grand Slam, inclusiv pe Boris Becker

Nick Bollettieri a început să antreneze încă din anii '60, iar o parte din faima sa în tenisul mondial se datorează Academiei de Tenis Nick Bollettieri, un proiect pionieresc în „Sportul Alb.”

„Nu există știri negative. Cât timp vorbesc despre mine, eu câștig,” și „E cum spun eu. Punct,” se numără printre replicile cele mai faimoase spuse de Nick Bollettieri, cunoscut și pentru sintagma: „Nu am muncit o zi în toată viața mea,” potrivit Punto de break.

Jaqueline Cristian se consideră norocoasă pentru privilegiul de a fi mers la Academia de Tenis Nick Bollettieri

Junioratul meu a fost cu urcușuri și coborâșuri, pentru că am avut multe accidentări. Nu atât de grave precum aceasta, dar m-au ținut pe bară câteva luni. Făceam și naveta București - Florida, mă antrenam în perioada iernii la Academia Bollettieri și jucam tot felul de turnee prin America.

Am fost o junioară destul de bună. Am fost locul 30 mondial, obțineam rezultate bune constant. Jucam des sferturi, semifinale, câștigam, eram constantă.

Am fost norocoasă și cu Academia Bollettieri, pentru că am văzut ce înseamnă să ai condiții și să te antrenezi ca un profesionist, să ai contact cu jucătorii de top,” a punctat Jaqueline Cristian, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Junioară fiind, am văzut multe jucătoare bune din acea perioadă, inclusiv pe Maria Sharapova. Dacă nu ai aceste condiții și nu poți să îți oferi șansa asta de a progresa, e foarte greu.

Mie mi-a plăcut foarte mult Maria Sharapova. Teoretic, am început tenisul datorită ei, tatăl meu fiind fanul numărul 1 al Sharapovei. Practic, eu de-asta am ajuns la tenis. După aceea, am început și eu să o urmăresc, iar, cu timpul, am început să 'fur' de la fiecare jucătoare,” a mai spus Jaqueline Cristian în „Interviul de 10.”