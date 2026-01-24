Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Universitatea Craiova - FC Botoșani va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



Marcel Bîrsan a fost delegat ca ”central” în Oltenia. Va fi ajutat de tușierii Ionuț Neacșu și Ionel Dumitru. La VAR vor fi Rareș Vidican și Valentin Porumbel. Andrei Moroiță va fi arbitrul de rezervă, iar Nicolae Grigorescu, observatorul arbitrilor.



Universitatea Craiova - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 20:00 | Oltenii își pot revendica primul loc în clasament



Echipa pregătită de Filipe Coelho se situează pe poziția secundă în clasament și poate urca pe primul loc dacă trece de FC Botoșani. Dinamo ocupă, momentan, fruntea clasamentului după victoria de vineri seară cu Hermannstadt, scor 2-1.



După 22 de etape, oltenii au consemnat 12 victorii, șapte remize și trei eșecuri (43 de puncte). De cealaltă parte, formația dirijată de Leo Grozavu ocupă locul 5 cu 38 de puncte (10 victorii, opt rezultate de egalitate, patru înfrângeri).

