ROLAND GARROS 2019 | Thiem, dupa ce a fost scos din conferinta de Serena Williams: "Asta arata ca are o personalitate rea!"

Dominic Thiem a vorbit la Paris despre situatia in care a fost pus de catre organizatori si Serena Williams.

Intr-un interviu acordat azi pentru Eurosport, Dominic Thiem a vorbit despre incidental de la Roland Garros, acolo unde a fost gonit de la conferinta de presa pentru ca Serena Williams nu a avut rabdare sa astepte ca austriacul sa-si termine interviul cu jurnalistii. Dupa ce a fost invitat intr-o sala de conferinte secundata, Thiem s-a enervat si a plecat.

"Nu mai sunt un junior. Pe bune, nu inteleg... adica, ce naiba? Este o gluma, pe bune... trebuie sa parasesc eu camera pentru ca vine ea. O sa plec si eu in cazul asta", a spus austriacul la conferinta de presa. El a vorbit pe larg despre acest subiect intr-un interviu acordat pentru Eurosport.

Dominic Thiem explica ce s-a intamplat la conferinta de presa

“Nu am fost nervos sau frustrat, poate doar pentru cateva minute sau asa ceva. Este oricum vorba despre principiu. Nu conteaza daca sunt eu sau altcineva care sta pe acel scaun si vorbeste cu jurnalistii. M-am exprimat gresit. Am spus ca nu mai sunt un junior, dar chiar daca era vorba despre un junior, fiecare sportiv trebuie sa astepte. Este o chestie de principiu. Asta arata ca Serena are o personalitate rea. Sunt 100% sigur ca Federer sau Nadal nu ar fi procedat asa niciodata”, a spus austriacul pentru Eurosport Germania.

Boris Becker a comentat si el acest episod. “El este finalistul Roland Garros, acum este un jucator matur si este important pentru circuitul masculin. Daca este in mijlocul unui interviu, toata lumea ar trebui sa astepte ca el sa termine, inclusiv Serena Williams. Cred ca a fost o decizie nefericita din partea organizatorilor sa puna doi jucatori intr-o situatie ca asta. Ei ar fi trebuit sa spuna clar: Dominic Thiem are acum conferinta de presa, iar cand el termina, este randul Serenei, a fost ciudat pentru jucatori”, a spus fostul jucator german la Paris.